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Giriş Tarihi: 18.2.2022 10:12 Son Güncelleme: 18.2.2022 10:33

Son dakika: Cenk Tosun'u Ahmet Nur Çebi bitirecek! Burak Yılmaz sonrası...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Cenk Tosun’u Ahmet Nur Çebi bitirecek! Burak Yılmaz sonrası...

Süper Lig'de son 3 maçında beraber kalan Beşiktaş'ta gözler yeni sezon için yapılacak transferlere çevrildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de zirveden 20 puan uzak kalan Beşiktaş ara transfer döneminde de sessiz kaldı. Yeni sezon forvet arayışlarını devam ettiren Beşiktaş'ta gündem yeniden Cenk Tosun. Burak Yılmaz'a kapıları kapatan Başkan Ahmet Nur Çebi oyuncuyla masaya oturacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında da beraberlik alan Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro planlaması devam ediyor. Ara transfer sezonunda Gedson Fernandes'i bonservisiyle kadrosuna katan Beşiktaş'ta hedef yeni bir golcü. İlk aday ise Cenk Tosun oldu.

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ CENK TOSUN İÇİN BİZZAT DEVREYE GİRECEK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz'a kapattığı kapıları, eski golcüleri Cenk Tosun için sonuna kadar açtı. Çebi, mayıs ayındaki seçimi kazanıp göreve devam etmesi halinde Cenk için bizzat devreye girecek.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMEDEN BAŞKA BİR TAKIMLA ANLAŞMAYACAK

30 yaşındaki oyuncu; İngiltere, Almanya veya İspanya liglerinden iyi bir teklif gelmesi halinde yine Avrupa'da kalmayı düşünse de siyahbeyazlılar ile görüşmeden başka bir takımla anlaşmayacak.

BU SEZON SADECE 11 DAKİKA OYNADI

Everton'da yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Cenk'in Beşiktaş'a dönmeye karar vermesi halinde kazandığı rakamdan biraz daha aşağısını isteyeceği kaydedildi.

Tecrübeli futbolcunun, aklındaki rakamın 2 ila 2.5 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi. Uzun bir sakatlığın ardından kasım ayında İngiliz ekibi ile çalışmalara dönen tecrübeli futbolcu, bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada 11 dakika sahada kaldı, takımı adına gol ya da asist katkısı veremedi.



BAŞKAN 3. KEZ KOVİD-19

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, KOVİD-19'a yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, rutin kontrolden geçen Çebi'nin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. İzolasyon ve tedavi süreci başlayan Ahmet Nur Çebi, daha önce iki kez Koronavirüs geçirmişti (Mayıs 2020 ve Aralık 2020).

LARİN GEÇMİŞİ ARATIYOR

Performansıyla geçen sezon kazanılan lig şampiyonluğunda büyük payı olan Cyle Larin, bu sezon beklentileri karşılayamadı. Kanadalı yıldız ilk 25 haftada 20 maça çıkarken, 6 gol ve 1 asist üretti. Larin, geçen sezon ise aynı periyotta 24 karşılaşmada 12 gol ve 3 asiste imza atmıştı. Skora katkısı yarı yarıya düşen 26 yaşındaki futbolcu, haziranda bitecek sözleşmesini uzatma konusunda yönetimle henüz anlaşmaya varamadı.

KARTAL'A PJANİC ŞOKU

Beşiktaş'ın dün sabah yaptığı antrenman sırasında sakatlanan Miralem Pjanic'in MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Boşnak futbolcunun alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. Altay maçında cezalı Michy Batshuayi'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz'dan yararlanmayacak olan teknik heyet, Pjanic'ten gelen kötü haberlerle iyice sıkıntıya düştü.

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