Bayern Münih, ikinci yarıda farka koştu

Bayern Münih, Bundesliga'nın 23. haftasında son sırada yer alan Greuther Fürth'ü Allianz Arena'da konuk etti.

Konuk ekip 42. dakikada Branimir Hrgota'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 46. ve 82. dakikalarda Robert Lewandowski, 61. dakikada Sebastian Griesbeck kendi kalesine ve 90+1. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

BORUSSİA DORTMUND, RAKİBİNİ GOL YAĞMURUNA TUTTU

Borussia Dortmund da sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 6-0 yendi.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 26. ve 82. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Donyell Malen, 70. dakikada Marius Wolf, 74. dakikada Youssoufa Moukoko ve 90+1. dakikada penaltıdan Emre Can attı..

Böylelikle, 55 puanı bulunan Bayern Münih, puanını 49'a çıkaran en yakın rakibi Borussia Dortmund'un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Borussia Mönchengladbach ise 26 puanla 13. sırada yer alırken, 13 puanı bulunan Greuther Fürth de 18. ve son sırada yer alıyor.