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Giriş Tarihi: 20.2.2022 21:53

Bayern Münih, ikinci yarıda farka koştu

AA
Bayern Münih, ikinci yarıda farka koştu

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Greuther Fürth’ü 4-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 23. haftasında son sırada yer alan Greuther Fürth'ü Allianz Arena'da konuk etti.

Konuk ekip 42. dakikada Branimir Hrgota'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 46. ve 82. dakikalarda Robert Lewandowski, 61. dakikada Sebastian Griesbeck kendi kalesine ve 90+1. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

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Borussia Dortmund da sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 6-0 yendi.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 26. ve 82. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Donyell Malen, 70. dakikada Marius Wolf, 74. dakikada Youssoufa Moukoko ve 90+1. dakikada penaltıdan Emre Can attı..

Böylelikle, 55 puanı bulunan Bayern Münih, puanını 49'a çıkaran en yakın rakibi Borussia Dortmund'un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Borussia Mönchengladbach ise 26 puanla 13. sırada yer alırken, 13 puanı bulunan Greuther Fürth de 18. ve son sırada yer alıyor.

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Bayern Münih, ikinci yarıda farka koştu
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