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Giriş Tarihi: 21.2.2022 23:06 Son Güncelleme: 21.2.2022 23:14

Galatasaray maçının ardından Nestor El Maestro'dan sert sözler! "Utanç duydum..."

Galatasaray maçının ardından Nestor El Maestro’dan sert sözler! Utanç duydum...

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Tarihe geçen maçın ardından konuşan Nestor El Maestro, sert ifadelerde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde Altay ve Atakaş Hatayspor mağlubiyetlerinin ardından Galatasaray'a yenilerek üst üste 3. kez sahadan puansız ayrılan Göztepe, haftayı 27 puanla tamamladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe teknik direktörü, sert ifadeler kullandı.

Nestor El Maestro'nun açıklamaları şöyle:

"Zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum; ancak bugün açıkçası bazı konularda utanç duydum. Türk futbolunda da aynı şeyi hissettim diyebilirim."

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Galatasaray maçının ardından Nestor El Maestro'dan sert sözler! "Utanç duydum..."
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