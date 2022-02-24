Deneyimli teknik direktör Paulo Fonseca, Ukrayna'da mahsur kaldı! "Bu hayatımın en kötü günü"

Portekiz basınına konuşan Paulo Fonseca, "Sabah 5'te art arda beş patlama sesiyle uyandım. Bugün için planlanmış bir uçuşum vardı ama şu an ayrılmak imkansız. Havaalanı tahrip edildi ve hava sahası kapatıldı." dedi.

Fonseca, "Bu hayatımın en kötü günü. Şimdi beklemek ve şanslı olmayı ummak zamanı geldi. Üzerimize bomba düşmemesi için dua edelim." açıklamasını yaptı.