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Giriş Tarihi: 24.2.2022 19:27 Son Güncelleme: 24.2.2022 19:30

Deneyimli teknik direktör Paulo Fonseca, Ukrayna'da mahsur kaldı! "Bu hayatımın en kötü günü"

Deneyimli teknik direktör Paulo Fonseca, Ukrayna’da mahsur kaldı! Bu hayatımın en kötü günü

Eski Shakhtar Donetsk teknik direktörü Paulo Fonseca, Portekiz basınına yaptığı açıklamalarda Ukrayna'da mahsur kaldığını açıklamıştı. Fonseca, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise destek mesajları için teşekkür etti.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine giren teknik direktör Paulo Fonseca, ziyaret için gittiği Ukrayna'da ailesiyle birlikte mahsur kaldı. Shakhtar Donetsk'in eski teknik direktörü Fonseca, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Portekiz basınına konuşan Paulo Fonseca, "Sabah 5'te art arda beş patlama sesiyle uyandım. Bugün için planlanmış bir uçuşum vardı ama şu an ayrılmak imkansız. Havaalanı tahrip edildi ve hava sahası kapatıldı." dedi.

Fonseca, "Bu hayatımın en kötü günü. Şimdi beklemek ve şanslı olmayı ummak zamanı geldi. Üzerimize bomba düşmemesi için dua edelim." açıklamasını yaptı.

Tecrübeli teknik adam daha sonra ise bir video çekerek destek mesajları için teşekkür etti.

Paulo Fonseca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"Aileme ve bana özen ve destek mesajları gönderen herkese teşekkür etmek istiyorum. Kiev'deyiz ve Ukrayna için bu çok zor anda güçlü kalmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

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Deneyimli teknik direktör Paulo Fonseca, Ukrayna'da mahsur kaldı! "Bu hayatımın en kötü günü"
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