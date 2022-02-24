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Giriş Tarihi: 25.2.2022 01:40

İsmail Kartal Slavia Prag mağlubiyetini değerlendirdi! "İstediğimiz oyunu oynayamadık"

İsmail Kartal Slavia Prag mağlubiyetini değerlendirdi! İstediğimiz oyunu oynayamadık

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, organizasyona veda etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yenilgiyi değerlendirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, organizasyona veda etti. Eden Arena'da oynanan maça etkili başlayan Slavia Prag, 19. dakikada Schranz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 27. dakikada Sor ile farkı 2'ye çıkardı.

Maçı bırakmayan Fenerbahçe, 39. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın şık golüyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Slavia Prag'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da oldukça baskılı başlayan Slavia Prag, 63. dakikada Sor'un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, 90. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle farkı tekrar 1'e indirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. İlk maçta da rakibine aynı skorla yenilen Fenerbahçe ise organizasyondan elendi.

Deneyimli teknik adam İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"İyi mücadele edip, galip gelip, turu geçebiliriz inancıyla gelmiştik. Çok istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. Üzgünüz. Artık haftada bir maç oynayacağız."

"Ligdeki yerimizi daha üst sıralara taşıyarak en azından taraftarlarımızı mutlu edebileceğimiz bir oyun ortaya koyarak, bu takımın tekrar Avrupa kupalarına gidebilmesi yönünde mücadelemizi vereceğiz."

"Tek hedef lig. Kimlerle devam etmeli ve mücadele vermeliyiz, bunları bu akşam çok net gördük. Bundan önceki maçlarda da gördük. Sakatların da düzelmesiyle, en iyi oyuncularımızla devam edeceğiz. Hepsi bizim oyuncumuz, hepsine ihtiyacımız var."

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İsmail Kartal Slavia Prag mağlubiyetini değerlendirdi! "İstediğimiz oyunu oynayamadık"
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