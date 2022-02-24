İsmail Kartal Slavia Prag mağlubiyetini değerlendirdi! "İstediğimiz oyunu oynayamadık"

"Tek hedef lig. Kimlerle devam etmeli ve mücadele vermeliyiz, bunları bu akşam çok net gördük. Bundan önceki maçlarda da gördük. Sakatların da düzelmesiyle, en iyi oyuncularımızla devam edeceğiz. Hepsi bizim oyuncumuz, hepsine ihtiyacımız var."