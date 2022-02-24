Rusya-Ukrayna savaşı futbolu etkiler mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararından sonra bir diğer merak edilen konu spor müsabakalarıydı. Şampiyonlar Ligi Finali'nin Rusya'dan alınması gündemin önemli konularından. Sabah Spor yazarı Bülent Timurlenk bu konuyu değerlendirdi.

SAVAŞ ETKİLER Mİ?

Rusya ile Ukrayna'nın savaşın eşiğine gelmesi futbolda başta UEFA olmak üzere birçok kurumu harekete geçirdi. 28 Mayıs tarihinde St. Petersburg'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline gidecek olan taraftarların can güvenliğinin tehlikede olacağı gerekçesiyle maçın Londra'ya alınması haberleri UEFA'dan sızmaya başladı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Londra dünyanın spor başkentidir ve ev sahipliği yaparız" derken, Şampiyonlar Ligi haftasında Wembley'de iki alt ligin play-off finalleri oynanacağından Tottenham'ın yeni stadının da tercih edilebileceği konuşuluyor.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi halinde başlayacak olan ambargonun UEFA cephesinde nasıl cevap bulacağı şimdilik soru işareti. Ülkenin dev enerji şirketi Gazprom, Avrupa futbolunun patronunun en büyük sponsorlarından biri. Rus Hava Yolları Aeroflot, Manchester United'ın deplasman uçuşlarındaki sponsoru iken İngiliz kulübü Şampiyonlar Ligi maçı için önceki gün Madrid'e bir başka havayolu ile uçtu.

ANTALYA'DA HABER BEKLİYORLAR

İngiltere'deki Rus sermayesinin varlığı da tartışma masasında. İşin futbol cephesinde ilk akla gelen isim, Chelsea'nin Rus patronu Roman Abramovich. Arsenal'in eski ortağı Usmanov da Everton'a para yatırmış durumda. Bournemouth kulübünün sahibi de Rus iş adamı Maxim Demin.

Dünya Kupası play-off maçlarında Ukrayna'nın evinde maçı yok. 24 Mart'ta Glasgow'da İskoçya'ya konuk olacaklar. Hafta sonunda başlaması planlanan Ukrayna ligi için ise birçok takım kamp yaptıkları Antalya'da haber bekliyor.

Ukrayna'da halkın moralinin yüksek tutulması amacıyla futbola ara verilmeyeceği iddia edilirken, önümüzdeki 3 gündeki gelişmelerin getireceği sonuçlar elbette ki Ukrayna'da sezonun ikinci yarısının iptalini getirebilir.

Euroleague'de CSKA Moskova deplasmanlarında sorun yaşanmayacağı ifade edilirken, Zenit ve Unics Kazan deplasmanları için lig yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı. Mart ayında başlayacak Formula 1 sezonunda merkezi Amerika'da olan Haas takımının, Rus sponsoru Uralkali yüzünden sezon boyu yarışlarda büyük tepki çekeceği yorumları yapılıyor.