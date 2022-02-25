Üzücü mağlubiyet sonrası ülke puanı! 3 sıra birden…

Play-off'un ilk maçında Kadıköy'de Prag'ı konuk eden Fenerbahçe 3-2 mağlup olmuştu. Dün Prag'daki rövanş maçında da 3-2 mağlup olan temsilcimiz Avrupa'ya veda etti.

TÜRKİYE 19. SIRAYA GERİLEDİ

Fenerbahçe'nin 3-2 kaybetmesi ve diğer maç sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Türkiye 26.900 puan ile UEFA Ülke Puanı sıralamasında 16. sıradan 19. sıraya geriledi.

TEK UMUT GALATASARAY

Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da bizleri temsil edecek tek takım Galatasaray kaldı. Grubunu seribaşı olarak tamamlayan temsilcimizin kura çekimi bugün 14.00'te başlayacak.