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Giriş Tarihi: 26.2.2022 23:18

Juventus, Serie A'da iki maç aradan sonra galip geldi

AA
Juventus, Serie A’da iki maç aradan sonra galip geldi

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'yi 3-2 yendi.

Empoli'deki Carlo Castellani Stadı'ndaki mücadelede ligde zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile orta sıralardaki Empoli kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlı takıma ocak ayındaki ara transfer döneminde Fiorentina'dan gelen Sırp golcü Dusan Vlahovic'in golleriyle öne çıktığı maçta Juventus, Empoli'yi 3-2 mağlup etti.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Moise Kean, 45+2. dakika ve 66. dakikada Vlahovic attı. Ev sahibi Empoli'nin gollerini ise 40. dakikada Szymon Zurkowski ile 76. dakikada Andrea La Mantia kaydetti.

Bu galibiyetle, Juventus puanını 50'ye çıkardı ve lider Milan'ın puan kaybettiği haftada puan farkını 7'ye indirdi. Puan tablosunda 4. basamaktaki yer alan siyah-beyazlılar, Serie A'da iki hafta aradan sonra yeniden galip geldi.

Empoli ise puansız geçtiği 27. haftada 31 puanla 13. sırada kaldı.

Bu arada, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve İtalya Serie A Yönetimi'nin aldığı karar doğrultusunda Ukrayna'da yaşanan ciddi insani duruma dikkati çekmek ve "barış" çağrısı için 27. hafta maçlarının 5 dakika geç başlatılması kararı alındı. Bu karar çerçevesinde, Empoli-Juventus maçı da 5 dakika gecikmeli başladı.

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Juventus, Serie A'da iki maç aradan sonra galip geldi
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