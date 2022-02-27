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Giriş Tarihi: 28.2.2022 01:53 Son Güncelleme: 28.2.2022 01:54

Barcelona, Athletic Bilbao'yu 4 golle devirdi!

AA
Barcelona, Athletic Bilbao’yu 4 golle devirdi!

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona, sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti. Katalan takımının galibiyet gollerini Pierre Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele, Luuk de Jong ve Memphis Depay kaydetti.

İspanya La Liga 26. haftasında Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona, sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti. Katalan takımının gollerini Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 37), Ousmane Dembele (Dk. 73), Luuk de Jong (Dk. 90) ve Memphis Depay (Dk. 90+3) attı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, Xavi Hernandez'in göreve geldiği 13. haftada 9. sırada bulunurken, şu anda 45 puanla 4. sıraya kadar yükseldi. Barcelona ligde Xavi'nin teknik direktörlüğünde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda farklı yenilgi alan Athletic Bilbao ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

Diğer yandan Barcelona'da sakatlıklarından ve takımdan ayrılacağı iddialarından dolayı en çok tartışılan isimlerden olan Fransız futbolcu Dembele, ligde bu sezonki ilk golünü attı.

Dembele 67. dakikada Ferran Torres'in yerine oyuna girerken, Barcelonalı taraftarlar ıslıklayarak Fransız futbolcuyu protesto etti.

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Barcelona, Athletic Bilbao'yu 4 golle devirdi!
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