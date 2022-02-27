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Giriş Tarihi: 28.2.2022 02:00 Son Güncelleme: 28.2.2022 02:00

Napoli, son dakika golüyle Lazio'yu devirdi ve liderliğe yükseldi!

AA
Napoli, son dakika golüyle Lazio’yu devirdi ve liderliğe yükseldi!

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Napoli deplasmanda Lazio'yu 90+4. dakikada Fabian Ruiz’in golüyle 2-1 yendi. Bu sonuçla Napoli, puanını 57 yaptı ve averajla liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan haftanın önemli maçında, şampiyonluk mücadelesindeki Napoli, üst sıralara yaklaşma hedefindeki Lazio'ya konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta konuk ekip, 62. dakikada Lorenzo Insigne 1-0 öne geçti.

Lazio, Pedro ile 88. dakikada beraberlik golünü bulurken maçın son anlarında 90+4. dakikada Fabian Ruiz'in golü Napoli'ye 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Napoli, puanını 57 yaptı ve averajla liderlik koltuğunu ele geçirdi. Napoli, kendisiyle aynı puandaki Milan'ın averajla, bir maçı eksik 55 puanlı Inter'in de puan farkıyla önünde yer aldı.

Napoli'ye son dakika golüyle boyun eğen Lazio ise 43 puanla 7. sırada kaldı. Bu maçla Lazio'nun 5 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

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Napoli, son dakika golüyle Lazio'yu devirdi ve liderliğe yükseldi!
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