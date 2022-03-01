Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leeds United'da Marcelo Bielsa gitti, Jesse Marsch geldi
Giriş Tarihi: 1.3.2022 10:39

Leeds United'da Marcelo Bielsa gitti, Jesse Marsch geldi

AA
Leeds United’da Marcelo Bielsa gitti, Jesse Marsch geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Marcelo Bielsa'dan boşalan teknik direktörlük görevine ABD'li Jesse Marsch'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik direktörle 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve Leicester City ile 5 Mart Cumartesi günü oynanacak lig maçında takımın başında olacağı belirtildi.

Daha önce Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls ve Montreal Impact takımlarını çalıştıran Jesse Marsch'ın yeni takımı Leeds United, ligde küme düşme hattının iki puan önünde 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

İngiltere temsilcisi, son maçlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle üç buçuk sezondur takımı yöneten Arjantinli teknik adam Bielsa'nın görevine son vermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan elektrik faturasında KDV müjdesi! Yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya 2 talep: Kırım'dan ve Donbas'tan çekilin...! Müzakere toplantısı sona erdi
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması: Kıyıdaş ülkeleri savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
Putin, Macron ile telefonda görüştü! Ukrayna ile ateşkes için 3 şart sundu
Son dakika: Bankacı hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakayı ele verdi!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş 'Montrö' mesajı: Krizin önüne geçmek için kullanacağız
UEFA'dan Rusya kararı! Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gidecek?
Rus askerin ölmeden önceki son sözleri: Bütün şehirleri bombalıyoruz hatta sivilleri hedef alıyoruz
Ya dediğini yaparsa!
ARKADAŞINA GÖNDER
Leeds United'da Marcelo Bielsa gitti, Jesse Marsch geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA