Fenerbahçe’ye dev rakip! İngiltere’den Joachim Löw’e sürpriz talip...

Süper Lig'de hafta sonu lider Trabzonspor'u evinde konuk edecek olan Fenerbahçe'de gözler maça çevrildi. Son olarak Konferans Ligi'nden de elenen sarı-lacivertli takımda hedef lig ikinciliği.
Fenerbahçe'de yeni sezon için de kadro planlaması devam ediyor. Başkan Ali Koç yeni sezon için hoca arayışlarını hızla devam ettiriyor. Son olarak Joachim Löw ile anlaşıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Bir diğer aday ise Leeds United'dan istifa eden Marcelo Bielsa olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'de Joachim Löw bekleyişi sürerken, flaş bir gelişme yaşandı.
Teknik direktörü Ralf Rangnick'ten memnun olmayan İngiliz devi Manchester United da Alman hoca için devreye girdi. ManU'nun ilerleyen günlerde, önümüzdeki sezon için tecrübeli çalıştırıcıya teklif götüreceği öğrenildi.
Bu hamle üzerine sarı-lacivertli yöneticiler de kolları sıvadı. Löw'ü gelecek sezon takımın başına getirmeyi planlayan Fenerbahçeli idarecilerin, elini çabuk tutup 62 yaşındaki teknik adamla imzaları atmak için girişimde bulunacakları bildirildi.