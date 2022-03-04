Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pep Guardiola'dan Oleksandr Zinchenko'ya destek! "NATO ve Avrupa ülkeleri..."
Giriş Tarihi: 4.3.2022 22:40 Son Güncelleme: 4.3.2022 22:44

Pep Guardiola'dan Oleksandr Zinchenko'ya destek! "NATO ve Avrupa ülkeleri..."

AA
Pep Guardiola’dan Oleksandr Zinchenko’ya destek! NATO ve Avrupa ülkeleri...

İngiltere ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Josep Guardiola, politikacıların Rusya-Ukrayna savaşını önlemekte başarısız olduğunu savundu. İspanyol teknik adam, Ukraynalı öğrencisi Oleksandr Zinchenko'ya da destek çıktı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının 6 Mart Pazar günü Manchester United ile yapacağı lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı değerlendirdi.

Guardiola "Dünyanın her yerinde insanlar bireysel veya toplu olarak savaş karşıtı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Politikacılar bu yaşananları önleyebilirdi ama sonunda başarısız oldukları için savaş ortaya çıktı. Bunlar yaşanıyor çünkü savaşı önlemeyi başaramadılar ve tamamen başarısızlar. Masum insanlar acı çekiyor ve bu hala devam ediyor. NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği." ifadelerini kullandı.

Takımın Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko'nun yaşananlardan dolayı her geçen gün daha fazla acı çektiğini de kaydeden İspanyol teknik direktör, "Ülkesine destek olmaya çalışıyor. Orada ailesi var. Durum gitgide kötüleşiyor. 8-9 gündür devam ediyor ve maalesef daha uzun sürecek gibi duruyor." yorumunu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Kovid-19 genelgesi! HES kodu, PCR testi, maske...
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili emekli istihbaratçı generalden çarpıcı çıkış: İki tarafla da görüşebilen tek ülke Türkiye
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atandı
Başkan Erdoğan duyurdu! Kadına karşı şiddete yeni reform: Cezalar artıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den savaş açıklaması: Daha kötüsünü göreceğiz...
SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Pep Guardiola'dan Oleksandr Zinchenko'ya destek! "NATO ve Avrupa ülkeleri..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA