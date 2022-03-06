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Giriş Tarihi: 6.3.2022 20:58

Galatasaray'ın rakibi Barcelona deplasmanında Elche'yi yendi

AA
Galatasaray’ın rakibi Barcelona deplasmanında Elche’yi yendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi olan Barcelona takımı, La Liga'nın 27. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Elche'yi 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi Elche, 44. dakikada Fidel Chaves'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Gavi'nin yerine oyuna giren Ferran Torres, 60. dakikada takımına beraberliği getiren golü attı.

Katalan takımının galibiyet golü, 84. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Memphis Depay'dan geldi. Maçın 90+3. dakikasında Barcelona'nın defans oyuncusu Jordi Alba sakatlık geçirirken, oyuncu değiştirme hakkının dolmasından dolayı son dakikalarda sahada kaldı.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI 10 MART'TA OYNANACAK

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, puanını 48'e çıkarıp üçüncülüğe yükseldi. Elche ise 29 puanla 14.'lükte kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk maçında Galatasaray, 10 Mart'ta deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.

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Galatasaray'ın rakibi Barcelona deplasmanında Elche'yi yendi
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