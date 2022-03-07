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Giriş Tarihi: 7.3.2022 22:20 Son Güncelleme: 7.3.2022 22:23

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e Barcelona - Galatasaray maçına davet!

Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona - Galatasaray maçına davet!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim ve eşi Fulya Terim’i 10 Mart Perşembe günü saat 23.00'te Camp Nou’da oynanacak Barcelona - Galatasaray maçına davet etti. Burak Elmas bu daveti Fatih Terim'e gönderdiği bir mektupla yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, Perşembe günü Barcelona'ya konuk olacak. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i gönderdiği mektup ile perşembe günü Camp Nou'da oynanacak Barcelona - Galatasaray maçına davet etti.

Sportcell'in haberine göre Fatih Terim, "Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım..." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE O MEKTUP;

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Burak Elmas'tan Fatih Terim'e Barcelona - Galatasaray maçına davet!
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