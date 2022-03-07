Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona - Galatasaray maçına davet!

Sportcell'in haberine göre Fatih Terim, "Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım..." ifadelerini kullanmıştı.