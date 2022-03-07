Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona - Galatasaray maçına davet!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, Perşembe günü Barcelona'ya konuk olacak. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i gönderdiği mektup ile perşembe günü Camp Nou'da oynanacak Barcelona - Galatasaray maçına davet etti.
Sportcell'in haberine göre Fatih Terim, "Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım..." ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE O MEKTUP;