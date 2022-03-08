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Giriş Tarihi: 9.3.2022 01:13 Son Güncelleme: 9.3.2022 01:16

Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…

Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…

Şampiyonlar Ligi’nde son turu heyecanı sürüyor. Rövanş karşılaşmalarında Liverpool, Anfield Road’da İtalyan devi Inter’i ağırladı. İlk maçta deplasmanda rakibini 2-0 mağlup eden Liverpool, rövanş karşılaşmasında 1-0 yenilse de tur atlayan taraf oldu. Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı gecede ise maça damga vuran bir an yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmalarının oynandığı turnuvada ilk çeyrek finalistler belli oldu.

Sahasında Salzburg'u 7-1 mağlup eden Bayern Munih, tur atlayan ilk takım oldu. Liverpool ise Inter karşısında 1-0 mağlup olmasına rağmen tur atladı.

İlk maçı 2-0 kazanan İngiliz devi, toplam skorda 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve çeyrek finale yükseldi.

Inter'in tek golünü Arjantinli yıldız oyuncu Lautaro Martinez, 62. dakikada kaydetti.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Inter'in Şilili yıldız oyuncusu Alexis Sanchez, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart görmüştü.

İkinci yarıda da sert oyununa devam eden Sanchez, 63. dakikada ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Inter ise 62. dakikada tur şansını yükselten golünü Lautaro Martinez ile bulmuştu. 1 dakika sonra takımını 10 kişi bırakan Alexis Sanchez, futbolseverler tarafından turu kaybettiren adam olarak yorumlandı.

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Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
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