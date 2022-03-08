Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, TRT Spor'da oynadığı futbolla eleştirileri üzerine toplayan siyah beyazlı yıldız Kenan Karaman için flaş ifadeler kullandı.
İşte Nihat Kahveci'nin gündeme oturan o sözleri:
Gol kaçırma makinesi olma yolunda ilerleyen Kenan, boş kaleye gol attı. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Kenan, yeni sezonda Beşiktaş kadrosunda ilk 11'de oynama ihtimali yok. Bugün gol attı boş kaleye gol attı.
Golü ben Ghezzal'a yazarım, orada inanılmaz çalımlar attı muhteşemdi.
Kenan boş kaleye gol attı ama Kenan gol attıktan sonraki gol atan oyuncuda bir özgüven artar ya, sonra bir pozisyon var Cristiano Ronaldo çıktı içinden Kenan'ın.
Kendi başına bisikletler yaptı ama kimseyi geçmeden. Kenan iyi niyetli, koşuyor, karakteri düzgün bir oyuncu, iyi bir insan ama Beşiktaş'ın 11'inde oynayacak kapasitede değil.
Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Kenan Karaman, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.