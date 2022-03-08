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Giriş Tarihi: 8.3.2022 10:46 Son Güncelleme: 8.3.2022 10:54

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Kapasitesi yetersiz"

Nihat Kahveci’den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! Kapasitesi yetersiz

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, oynadığı futbolla eleştirileri üzerine toplayan siyah beyazlı yıldız oyuncu için flaş ifadeler kullandı. İşte Nihat Kahveci'nin gündeme oturan o sözleri...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Nihat Kahveci’den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! Kapasitesi yetersiz

Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, TRT Spor'da oynadığı futbolla eleştirileri üzerine toplayan siyah beyazlı yıldız Kenan Karaman için flaş ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci’den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! Kapasitesi yetersiz

İşte Nihat Kahveci'nin gündeme oturan o sözleri:

Gol kaçırma makinesi olma yolunda ilerleyen Kenan, boş kaleye gol attı. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Kenan, yeni sezonda Beşiktaş kadrosunda ilk 11'de oynama ihtimali yok. Bugün gol attı boş kaleye gol attı.

Nihat Kahveci’den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! Kapasitesi yetersiz

Golü ben Ghezzal'a yazarım, orada inanılmaz çalımlar attı muhteşemdi.

Nihat Kahveci’den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! Kapasitesi yetersiz

Kenan boş kaleye gol attı ama Kenan gol attıktan sonraki gol atan oyuncuda bir özgüven artar ya, sonra bir pozisyon var Cristiano Ronaldo çıktı içinden Kenan'ın.

Nihat Kahveci’den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! Kapasitesi yetersiz

Kendi başına bisikletler yaptı ama kimseyi geçmeden. Kenan iyi niyetli, koşuyor, karakteri düzgün bir oyuncu, iyi bir insan ama Beşiktaş'ın 11'inde oynayacak kapasitede değil.

Nihat Kahveci’den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! Kapasitesi yetersiz

Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Kenan Karaman, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Kapasitesi yetersiz"
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