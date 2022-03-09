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Giriş Tarihi: 9.3.2022 12:05 Son Güncelleme: 9.3.2022 12:12

Kanlı QueretaroAtlas maçının cezaları belli oldu! 5 yıl men...

Kanlı Queretaro – Atlas maçının cezaları belli oldu! 5 yıl men...

Geçtiğimiz Pazar günü oynanan QueretaroAtlas karşılaşması, taraftarların başlattığı şiddet olayları dolayısıyla tatil edilmişti. Ağır şiddet içeren ve çok kişinin yaralandığı karşılaşmanın yaptırımları açıklandı. İşte detaylar…

Meksika Futbol Federasyonu ve Liga MX yönetimi, Queretaro kentindeki Corregidora Stadı'nda çıkan olaylar yüzünden yarıda kalan karşılaşmayla ilgili yaptırımları açıkladı.

Karara göre Queretaro Kulübü, iç saha maçlarını bir yıl boyunca seyircisiz ve başka bir statta oynayacak. Kulübün altyapı ve kadın takımlarının maçlarına da seyirci alınmayacak.

Mevcut yönetimi 5 yıl süreyle tüm futbol faaliyetlerinden men edilen kulübe 1,5 milyon peso (yaklaşık 70 bin dolar) para cezası verildi. Queretaro mücadelede 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.

Bir önceki yönetime devredilecek kulübün satışı için yıl sonuna kadar süre tanınacak. Verilen sürede satış gerçekleşmezse yönetimi Liga MX devralacak.

Queretaro tribün grupları 3 yıl iç saha, bir sene de deplasman maçlarına giremeyecek. Atlas tribün grupları ise 6 ay deplasmana gidemeyecek. Olaylara karıştığı tespit edilen kişilere ömür boyu futboldan men cezası verilecek.

Güvenliği özel güvenlikler yerine yerel ve eyalet polislerinin sağlayacağı Meksika statlarına girişlerde yüz tanıma sistemi ve taraftar kimliği zorunlu tutulacak.

Geçen hafta sonu konuk ekip Atlas'ın 1-0 önde götürdüğü 9. hafta karşılaşmasının 63. dakikasında, tribünlerde iki takımın taraftarları arasında şiddet olayları yaşanmıştı. Güvenlik güçleri tarafından alınan önlemlerin yetersiz kalması nedeniyle karşılaşma durdurulmuştu. Olayların büyümesinin ardından bariyerleri aşarak sahaya giren taraftarların şiddet dozunu artırmasıyla çatışmalar yaşanmıştı. Resmi olarak can kaybı haberinin bildirilmediği olayların ardından ikisi ağır 26 kişinin yaralandığı, 14 kişinin tutuklandığı açıklanmıştı.

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Kanlı Queretaro – Atlas maçının cezaları belli oldu! 5 yıl men...
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