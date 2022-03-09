Son dakika: MHK 13 hakemi neden ihraç etti? Çarpıcı açıklama: Dünya Kupası elinden alındı!

SÖZLEŞMELİ OLANLARA TAZMİNAT!

Ben bunların tartışılabilir olduğunu söyledim. Bir de şunu sordum, bu insanlar orta gelirli insanlardı, profesyonel hakemlik onların standartını yukarı çıkardı, yaşam standartları da yükseldi. Siz birden bir kalemle onları silip atıyorsunuz işin bu tarafa ne olacak dedim. "Sözleşmeli hakemlerimize hak ettiği tazminatı vereceğiz" dedi.