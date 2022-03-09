Son dakika: MHK 13 hakemi neden ihraç etti? Çarpıcı açıklama: Dünya Kupası elinden alındı!

Son dakika haberi... Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık başta olmak üzere 13 hakeme düdük astıran Merkez Hakem Kurulu'nun bu tarihi operasyonu gündeme damga vurmuştu. Duayen gazeteci Attila Gökçe tarihi operasyonun detayları Futbol Plus ekranlarında Kağan Dursun'a aktarırken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kendisine konuyla ilgili yaptığı açıklamaları da duyurdu.
Atilla Gökçe'nin açıklamaları şöyle: Dün sayın başkan nezaket gösterdi ve bana telefonu açtı. Telefonda ilk olarak "Beni birçok insan arıyor telefonları açmıyorum çünkü açıklama yapacağız. Ama size saygı gereceği açtım, ne soracağınızı biliyorum. Konuyu 3 maddeyle özetleyeyim; Performans, yıpranma ile yorgunluk ve gençleştirme ve yenileme" dedi.
SÖZLEŞMELİ OLANLARA TAZMİNAT!
Ben bunların tartışılabilir olduğunu söyledim. Bir de şunu sordum, bu insanlar orta gelirli insanlardı, profesyonel hakemlik onların standartını yukarı çıkardı, yaşam standartları da yükseldi. Siz birden bir kalemle onları silip atıyorsunuz işin bu tarafa ne olacak dedim. "Sözleşmeli hakemlerimize hak ettiği tazminatı vereceğiz" dedi.
"SEMİNERLERE VE EĞİTİM PROGRAMLARINA ONLARI DAVET EDECEĞİZ"
Sonraki konuşmamızda ise, "Ben bu hakemleri klansmana koymamaklara onları dışlamış olmuyorum. Onlar da camiada, biz hakem camiasında birbirimizi dışlamayız. O yüzden seminerlerimize, eğitim programlarımıza ve etkinliklerimize onları davet edeceğiz. Onların uzmanlık bilgilerine başvuracağız" ifadelerini kullandı.
ESKİ MHK BAŞKANINDAN FLAŞ AÇIKLAMA!
"Eski bir MHK Başkanıyla da görüştüm, geçmiş dönemlerden bir başkanla. Bana, "Böyle bir operasyon yapılabilir, böyle bir karar alınabilir. Saygı duymak gerekir ama eğer topluca, kamuoyunda beklenen zamanın dışında erken algısı yaratan bir karar varsa, bunun gerekçesini dürüstçe, samimiyetle, açıklamak gerekir."
"Bu gerekçeler açıklanmazsa hem kamu vicdanında rahatsızlığa yol açar, hem de sorunlar yaratır. Genç hakemlerin üzerinde olumsuz etki, güvensiz hissederler kendilerini. Hakem olmayı isteyen gençler de öyle hisseder, hala düdük çalan ve VAR'da görev alan hakemler de bu operasyondan sonra güvensiz hissedecekler o yüzden bir an önce açıklama yapmaları lazım."
"Dahası, bu kararı aldığınız zaman bugün açıklayacağınıza sezon sonunu bekler, o zamana kadar görev vermezsiniz. Sezon sonunda da şık bir etkinlikle onlara veda edersiniz" dedi.
"CÜNEYT ÇAKIR'IN DÜNYA KUPASI ŞANSI ELİNDEN ALINDI"
Cüneyt Çakır'ın Katar'da, 3. Kez bir Dünya Kupası finallerine katılma şansı elinden alındı. Belki müslüman bir ülkede düzenlenecek olması nedeniyle bu kupada çok iyi bir şansı olabilirdi, final hakemliğine aday olabilirdi performansına göre. Cüneyt Çakır dahil, Türkiye'nin bence 1 numaralı hakemi olan Fırat Aydınus dahil bütün hakemler tek kalemde siliniyor. Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık aforoza uğruyor. Böyle bir şey olmaz.
"ABDURRAHMAN ARICI SUSUYORSA GÖREVDEN AYRILMALI"
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı sayın Abdullah Arıcı, TFF'nin aldığı kararlara hiçbir yorum getirmiyor. Olabilir, kendisi profesyonel görevliyse bu susmayı gerekli görebilir, yorum yapmayabilir.
Ama o zaman derneğin başkanlığını lütfedip bırakacak. Daha rahat konuşan ya da konuşmayı gerekli gören, gerekli hallerde konuşabilen bir başkan olacak. Hakemlerin temsil şansı yok.
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