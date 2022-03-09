Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim'den! Domenec Torrent'ten flaş karar
Giriş Tarihi: 9.3.2022 10:10 Son Güncelleme: 9.3.2022 10:26

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim'den! Domenec Torrent'ten flaş karar

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, Camp Nou'da İspanya devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi taktik çalışmalarını sürdüren teknik direktör Domenec Torrent, Fatih Terim'in Lazio ve Marsilya'yı imha planını kullanacak. Orta sahayı o isimlerle 'tutmak' isteyen İspanyol hoca sol kanadı belirlemedi. İşte Torrent'in Barça maçı muhtemel 11'i ve tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, Camp Nou'da İspanya devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi taktik çalışmalarını sürdüren teknik direktör Domenec Torrent, Fatih Terim'in Lazio ve Marsilya'yı imha planını kullanacak. Orta sahayı o isimlerle 'tutmak' isteyen İspanyol hoca sol kanadı belirlemedi. İşte Torrent'in Barça maçı muhtemel 11'i ve tüm detaylar...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, Camp Nou'da İspanya devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

Karşılaşma öncesi taktik çalışmalarını sürdüren teknik direktör Domenec Torrent, Barça kadrosunu netleştirmeye başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

Konya deplasmanında Barcelona provasını yapan Galatasaray'da Erick Pulgar ve Gomis forma şansını kötü kullandı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

İki oyuncu da Barcelona maçının ilk 11'inden çıkartıldı ve Taylan Antalyalı ile Mostafa Mohamed'e yer açıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

Günlerdir selefi Fatih Terim'in Avrupa Ligi performansını analiz eden Domenec Torrent, Lazio (1-0, 0-0) ve Marsilya'ya (0-0, 4-2) karşı sonuç veren taktiği değiştirmeden uygulayacak. Camp Nou'da orta sahayı kalabalık tutacak sarı-kırmızılı takım, geçiş hücumlarıyla gol arayacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

BİR FORMAYA ÜÇ ADAY VAR

İlk 11'deki 10 ismi kafasında belirleyen Torrent, kalede Pena'nın önünde Boey-Nelsson- Marcao-Van Aanholt dörtlüsüne şans verecek. 4-3-3 sisteminde orta sahayı Terim döneminde olduğu gibi Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsü oluşturacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

Hücum hattında Kerem ve Mohamed'i sağ önde tamamlayacak isim ise henüz netlik kazanmadı. Feghouli, Emre Kılınç ve Babel son formayı kapmak için rekabet halinde.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

HERKES VAR, ARDA TURAN NOU CAMP'TA YOK!

Barcelona'da iki sezon geçiren Arda Turan, Katalan ekibine karşı oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Domenec Torrent'in göreve gelmesinin ardından takımdan kesik yiyen 35 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim ile çektirdiği fotoğrafın ardından da kadro dışı bırakılmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

Deneyimli oyuncunun eski takımına karşı en azından kadroda olmak için beklentisi bulunsa da İspanyol çalıştırıcı Arda'yı kadroya almazken, UEFA listesinde adı olmayan Omar ve Semih dahil 25 oyuncu götürüldü.SABAH Spor 8 Mart'ta Arda'nın kadroya alınmayacağını duyurmuştu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

'TELEVİZYON BAŞINDA KALBİM ÇOCUKLARIMLA'

G.Saray Başkanı Burak Elmas, görevine son verdiği teknik direktör Fatih Terim'e önceki gün bir mektup göndermiş, tecrübeli hocayı eşi Fulya Terim ile birlikte yarın İspanya'da oynanacak Barcelona maçına davet etmişti. Terim dün kendi el yazısı ile yazdığı mektupla karşılık verdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

İŞTE O SATIRLAR:

"Sayın Burak Elmas, Davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyuncu Galatasaray'a hep inandım.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay dokunulmasına izin verilmeyen, yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

Bilmenizi isterim ki; Perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

Kalbim bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. Umuyorum ki; İstanbul'da turu geçen taraf biz olacağız. Sevgilerimle...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim’den! Domenec Torrent’ten flaş karar

İŞTE TORRENT'İN BARÇA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Mohamed. (Sağ kanat henüz belirlenmedi)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barcelona maçı taktiği Fatih Terim'den! Domenec Torrent'ten flaş karar
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