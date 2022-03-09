Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay dokunulmasına izin verilmeyen, yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu.