Son dakika: Real Madrid - PSG maçına Ertem Şener damga vurdu! Yorumları sosyal medyayı kırdı geçirdi…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, futbolseverlere büyük bir futbol heyecanı yaşatmaya devam ediyor. Son 16 turunda sezonun en dikkat çeken eşleşmesi olan PSG – Real Madrid eşleşmesi, tüm futbolseverleri ekran başına kilitledi.