Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Real Madrid - PSG maçına Ertem Şener damga vurdu! Yorumları sosyal medyayı kırdı geçirdi…
Giriş Tarihi: 9.3.2022 23:58 Son Güncelleme: 10.3.2022 00:00

Son dakika: Real Madrid - PSG maçına Ertem Şener damga vurdu! Yorumları sosyal medyayı kırdı geçirdi…

Son dakika: Real Madrid - PSG maçına Ertem Şener damga vurdu! Yorumları sosyal medyayı kırdı geçirdi…

Son dakika haberi… UEFA Şampiyonlar Ligi’nde futbol heyecanı son hız sürüyor. Son 16 turunda PSG ile Real Madrid eşleşti. Dev eşleşmenin ilk maçında PSG, sahasında Real Madrid’i Mbappe’nin tek golüyle devirmişti. İkinci maça da favori olarak çıkan Fransız devi, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ancak maçın önüne geçen ise yayıncı kuruluşun spikeri Ertem Şener oldu. Ünlü spiker, uzun yıllar sonra ilk kez anlattığı Şampiyonlar Ligi maçında adeta geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, futbolseverlere büyük bir futbol heyecanı yaşatmaya devam ediyor. Son 16 turunda sezonun en dikkat çeken eşleşmesi olan PSGReal Madrid eşleşmesi, tüm futbolseverleri ekran başına kilitledi.

Bu sezon kendi liglerinde lider olan PSG ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de kupanın favorileri arasında bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi tarihinin kupayı en çok kazanan takımı olan Real Madrid, eşleşmenin ilk maçında PSG'ye boyun eğmişti.

Fransa'da oynanan ilk maçta rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran PSG, Real Madrid'i adeta sahadan sildi ve Mbappe'nin golüyle avantaj sağladı.

İkinci maça da favori olarak çıkan PSG'de Kylian Mbappe için sakatlık korkusu yaşanmıştı.

Antrenmanda sakatlık geçiren Fransız yıldızın maça yetişemeyeceği söylenmesine rağmen hızlı bir iyileşme sürecini atlattı ve Real Madrid karşısında sahne aldı.

İLK YARIDA GOLÜNÜ ATTI

Kylian Mbappe, ilk maçta olduğu gibi yine Real Madrid karşısında golünü atarak takımını öne geçirdi.

Mücadelenin 39. dakikasında boş alanda topla buluşan yıldız oyuncu, Keylor Navas'ı mağlup ederek PSG'ye bir kez daha avantaj sağladı.

LIONEL MESSI YENİDEN BERNABEU'DA

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Lionel Messi, uzun yıllar Barcelona formasıyla Real Madrid'e karşı oynamıştı.

Bu kez PSG formasıyla Madrid ekibine rakip olan Messi, PSG'de ilk kez Santiago Bernabeu'ya çıktı.

Öte yandan Lionel Messi'nin kariyerinde en çok gol attığı deplasmanlardan birisi de Real Madrid deplasmanı olmuştu.

ANLATIMIYLA DAMGA VURDU

Real Madrid - PSG maçının spikeri Ertem Şener, uzun yıllar sonra anlattığı bir Şampiyonlar Ligi maçına damga vurdu.

Maç içerisinde yaptığı yorumlarla özellikle sosyal medyada çok konuşulan Ertem Şener'in yorumları futbolseverleri güldürdü.

Ünlü spikerin maç içerisinde yaptığı yorumlardan bazıları şöyle:

"Hollandalı hakem, emniyet teşkilatından. Kolay kolay baskı altında kalacak biri değil. Ve bir VAR profesörü. Altını çizelim."

"Bu akşam biri gidecek… Bakalım Real Madrid'in tacı mı düşecek? Yoksa Eyfel'in ışıkları mı sönecek?"

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Son dakika: Real Madrid - PSG maçına Ertem Şener damga vurdu! Yorumları sosyal medyayı kırdı geçirdi…
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