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Giriş Tarihi: 9.3.2022 10:02 Son Güncelleme: 9.3.2022 10:02

UEFA Konferans Ligi heyecanı yarın başlıyor! İşte maçların detayları…

UEFA Konferans Ligi heyecanı yarın başlıyor! İşte maçların detayları…

Bu sene ilk defa düzenlenen ve Avrupa’nın kulüp düzeyinde en prestijli turnuvalarından birisi olan UEFA Konferans Ligi’nin son 16 turu heyecanı yarın başlıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu ilk maçları yarın başlıyor.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın 8 maçla tamamlanacak.

Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

20.45 PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)

20.45 Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)

20.45 Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)

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UEFA Konferans Ligi heyecanı yarın başlıyor! İşte maçların detayları…
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