Son dakika: Barcelona maçı öncesi gerçek ortaya çıktı! Galatasaraylı 4 oyuncu...

Temsilcimiz Galatasaray bugün UEFA Avrupa Kupası son 16 turunda Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi, Barcelona'da da Guardiola döneminde görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent iddialı açıklamalarda bulundu.
Diğer yandan Barcelona karşısında oynayacak olan Galatasaraylı oyuncular da Avrupa vitrinine çıkmış olacak. Gelen bilgilere göre bazı oyuncular Avrupa'nın bilinen takımları tarafından izlenecek. İşte o oyuncular...
TORRENT: "TURU GEÇECEĞİME İNANIYORUM"
Galatasaray'ın Katalan Teknik Direktörü, "Barcelona çok iyi dönemde. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Gol yeteneği olan bir forvetle oynayacağız. Turu geçeceğime inanıyorum" ifadesini kullandı.
"XAVİ'NİN BARCELONA'SI ÇOK İYİ BİR DÖNEMDE"
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent kritik maç öncesi İspanyol kaleci Inaki Pena ile basının karşısına çıktı. Eski takımına övgüler yağdıran tecrübeli çalıştırıcı, "Xavi'nin Barcelona'sı çok iyi bir dönemde. Bu bir sır değil, herkes biliyor. Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız. Turu geçeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.
Kaleyi Pena'nın koruyacağını bildiren Torrent şunları söyledi: "Bazı değişiklikler yapacağız. Gol yeteneği olan bir forvetle sahaya çıkacağız. Barcelona'ya karşı mükemmel oynamalıyız."
"BURAYA STADI GÖRMEYE GELMEDİK"
"Ligde düşme hattından uzaklaşmış durumdayız. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok memnunum, iyi yoldayız. Galatasaray artık topa daha fazla sahip oluyor. Oyuncular biraz daha kendilerini verdiklerinde bu işi çözeceğiz." Alt yapısından yetiştiği Barça'ya karşı kaleyi koruyacak olan Inaki Pena ise "Benim için değişik duygular. Yapmamız gerekenlerin bilincindeyiz. Buraya stadyumu görmek için gelmedik" yorumunu yaptı.
UMUDUMUZ GALATASARAY
Avrupa Kupaları'na 5 takımla başladığımız sezonda tek temsilcimiz Galatasaray kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin uluslararası arenada oynayacağı maçlar UEFA ülke puanı sıralaması için hayati öneme sahip. Türkiye şu anda 26.900 puan ile 19. sırada yer alıyor. Türkiye'nin üzerinde Danimarka, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan ve İsviçre yer alıyor.
Eğer sezonu ilk 15 içinde tamamlayamazsak 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 1 takım gönderebileceğiz ve o takım play-off oynayacak. Avrupa Ligi'nde takımımız olmayacak ve Konferans Ligi'ne 3 takım gidebilecek.
GALATASARAY'DA BAZI OYUNCULAR SCOUTLAR TARAFINDAN İZLENECEK
Avrupa sahnesinde zor bir maça çıkacak olan Galatasaray'da 4 oyuncu Avrupa'nın önde gelen takımlarından tarafından izlenecek. Avrupalı scoutlar, Camp Nou'daki dev mücadelede sarı-kırmızılı takımın yetenekli ayakları Kerem, Marcao, Cicaldau ve Mohamed'i mercek altına alacak.
Galatasaray sezonun en önemli maçına çıkmak için dün sabah İspanya'nın yolunu tuttu. Eşleşme belli olduğu günden bu yana Barcelona'yı konuşan oyuncular, Camp Nou'da boy gösterecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere sarı-kırmızılı takımda birçok isim Barcelona maçında Avrupalı scoutlar tarafından takip edilecek. Sampdoria Cicaldau'yu, Bordeaux Mohamed'i mercek altına alacak.
Yönetimin bonservisine 20 milyon Euro'luk değer biçtiği Marcao da vitrin maçına çıkacak. Kaleyi koruyacak Inaki Pena'nın performansı ise önümüzdeki sezon Barcelona'ya dönüp dönmeyeceğinde belirleyici olacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU
23 yaşındaki Kerem, bu sezon Galatasaray'da toplam 40 maçta forma giyip 9 gol, 9 asistle oynadı.
BÜLENT TİMURLENK: RÖVANŞA 50 BİN KİŞİYİ GETİRİN
Galatasaray, Marsilya'yı mağlup edip ardından da Lazio ile berabere kalıp gruptan namağlup lider çıktığında; Barcelona, Koeman yönetiminde 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, liginde şampiyonluk yarışında havlu atmış, İspanya'da herkesin gözüne kestirdiği bir takımdı. Futbolda 3 ay uzun bir zaman. 11 yıl önce Guardiola'nın Barcelona'sı rakiplerini tiki taka ile ezerken, çoğunluk çaresizdi. O günlerde söylediğim, siz takım olarak yeterli fizik ve mental güce sahip değilseniz, oyunun kalbi olan orta sahanız kuvvetli değilse, top rakipte kalıyorsa size her takım Barcelona gibi görünebilir. Galatasaray, şimdi o günlerden 12 yıl sonra Barcelona gibi bir takım ile değil, Barcelona'nın ta kendisiyle karşılaşacak. Evet, Xavi'nin kadrosu elbette ki Guardiola'nın kadrosu değil. Ama aynı zamanda Xavi'nin kadrosu, ara transferde gelenlerle Koeman'ın kadrosundan özellikle hücum hattında fersah fersah ileride.
EL CLASİCO'NUN ETKİSİ OLACAK
Barcelona, bu akşam çeyrek final kapısını aralayacak garantili bir skor kovalayacak. Amaçları haftaya da İstanbul'a geldiklerinde mümkünse 8-9 as oyuncuyu dinlendirmek. Bunun sebebi İstanbul'daki rövanştan 3 gün sonra Madrid'de Real Madrid'le El Clasico sahnesine çıkacak olmaları. Barcelona'da Fati, Roberto, Umtiti uzun süredir sakat. Son dönemde Napoli'ye deplasmanda 4 atan, Atletico Madrid'e 45 dakikada 3 gol atan, Valencia deplasmanında farklı kazanan Barça, yeni transferler sayesinde bu eksik oyuncularından etkilenmedi. Genç oyuncu Gavi kart cezalısı. Dani Alves de UEFA kadrosunda yok.
AKIL BAŞKA, YÜREK BAŞKA!
3 ay önce Marsilya ve Lazio maçlarında savunma organizasyonu mükemmele yakın olan Galatasaray ile Göztepe deplasmanında ilk 45 dakikada 60 isabetli pas bile yapamayan, Konya'da 20 dakikada kalesinde 2 gol gören Galatasaray elbette ki aynı G.Saray değil. Gerideki skorlar, iki teknik adam, moral, motivasyon ve kadroları karşılaştırdığınızda akıl, 'Barcelona farklı kazanır' dedirtiyor. Ancak Avrupa sahnesinde kalan tek Türk takımı Galatasaray için Türk insanının yüreğinin söyleyeceği elbette farklı. Çıkıp mücadele edecekler. En az Barcelona kadar koşmak zorundalar. Pas kanallarını doğru dizilişle tıkamak zorundalar. Ve her şeyden önemlisi geçiş oyununda kayıp yapmadan topu rakip kaleye götürmek zorundalar.
KALEDE GARİP BİR HİKÂYE!
Orta sahada Torrent defansa yakın olarak sadece Taylan'ı değil Pulgar'ı da 11'e koyup Cicaldau'yu kulübeye çekebilir. Busquets, De Jong ve Pedri'li orta saha karşısında işleri zor. Xavi, dün basın toplantısında rotasyondan bahsetti. Dinlendireceği oyuncular olacağından kadroda sürprizler olabilir. Ama asıl dikkat etmeleri gereken adam sağ bek Boey'in karşısında oynayacak Ferran Torres.
Avrupa'nın en büyük stadyumu Camp Nou'nun bu akşam kapalı gişe olmayacağı kesin. 30 bin civarında taraftarın önünde oynamak da kolay değil. G.Saray'ın bir hafta sonra Nef Stadyumu'ndaki rövanşa umudun 'u'su bile kalsa gelecek 50 bin taraftarı var. İstanbul'a "Biz turu geçtik. Real Madrid'i düşünüyoruz'' diyen bir Barcelona getirmezlerse ne âlâ…
Barcelona Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?
Detaylar için tıklayınız...