Son dakika: Barcelona maçı öncesi gerçek ortaya çıktı! Galatasaraylı 4 oyuncu...

BÜLENT TİMURLENK: RÖVANŞA 50 BİN KİŞİYİ GETİRİN

Galatasaray, Marsilya'yı mağlup edip ardından da Lazio ile berabere kalıp gruptan namağlup lider çıktığında; Barcelona, Koeman yönetiminde 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, liginde şampiyonluk yarışında havlu atmış, İspanya'da herkesin gözüne kestirdiği bir takımdı. Futbolda 3 ay uzun bir zaman. 11 yıl önce Guardiola'nın Barcelona'sı rakiplerini tiki taka ile ezerken, çoğunluk çaresizdi. O günlerde söylediğim, siz takım olarak yeterli fizik ve mental güce sahip değilseniz, oyunun kalbi olan orta sahanız kuvvetli değilse, top rakipte kalıyorsa size her takım Barcelona gibi görünebilir. Galatasaray, şimdi o günlerden 12 yıl sonra Barcelona gibi bir takım ile değil, Barcelona'nın ta kendisiyle karşılaşacak. Evet, Xavi'nin kadrosu elbette ki Guardiola'nın kadrosu değil. Ama aynı zamanda Xavi'nin kadrosu, ara transferde gelenlerle Koeman'ın kadrosundan özellikle hücum hattında fersah fersah ileride.