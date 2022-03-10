Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi performansına devam eden Galatasaray, son 16 turunda oynanan Barcelona maçında avantaj elde etti.
Barcelona'ya evinde şans tanımayan Galatasaray'da maçın en iyilerinden Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İddialı sözlerle tur şansını değerlendiren iki yıldızın açıklamaları şöyle:
KEREM AKTÜRKOĞLU: "ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜCADELESİ VERDİK"
"Kaçırdığım pozisyon gol olsa çok güzel olacaktı. Bugün gerçekten çok güzel bir mücadele ettik. Avrupa'da farklı, ligde farklı oynuyoruz."
"Avrupa'ya çok daha farklı motive oluyoruz. Ligde de aslında bulunduğumuz durumu hak etmiyoruz. İki takım da bugün gerçekten Şampiyonlar Ligi mücadelesi verdi. İstanbul'daki maçta inşallah turu geçen taraf biz olacağız."
SOFIANE FEGHOULI: "TÜM TÜRKİYE'Yİ MUTLU ETTİK"
Sofiane Feghouli, maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle dinleneceğiz. Barcelona rövanşından önce derbi var. O maçta iyi oynayıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu seviyede, bu şekilde oynamamız gerekiyor. Bence sadece Galatasaraylılar'ı değil, tüm Türkiye'yi mutlu ettik."
INAKI PENA: "CAMP NOU'DA ALKIŞLANMAK BÜYÜK GURUR"
Galatasaray'da maçın yıldızlarından birisi olan Inaki Pena, maç sonu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Takım olarak iyiydik. Amacımız bir sonraki maça taşıyabilmekti. Diğer maçta neler olacağını göreceğiz. Camp Nou'da alkışlanmak çok büyük bir gurur."
"Muslera, bizim kaptanımız. Bizim Galatasaray olduğumuzu ve her yerde kafamızı yukarıda tutmamız gerektiğini söyledi."