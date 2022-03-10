INAKI PENA: "CAMP NOU'DA ALKIŞLANMAK BÜYÜK GURUR"

Galatasaray'da maçın yıldızlarından birisi olan Inaki Pena, maç sonu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Takım olarak iyiydik. Amacımız bir sonraki maça taşıyabilmekti. Diğer maçta neler olacağını göreceğiz. Camp Nou'da alkışlanmak çok büyük bir gurur."

"Muslera, bizim kaptanımız. Bizim Galatasaray olduğumuzu ve her yerde kafamızı yukarıda tutmamız gerektiğini söyledi."