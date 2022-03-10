Son dakika: Cristiano Ronaldo kesin kararını verdi! Futbol dünyasını şoka uğratacak…

Son dakika… Futbol kariyerine başladığı günden bu yana tüm futbol dünyasını etkisi altına alan Cristiano Ronaldo, son yıllarda eski halinden bir hayli uzak.
Real Madrid kariyeri boyunca tüm rekorları alt üst eden dünya yıldızı, İspanyol devinin de rekor transferleri arasında yerini almıştı.
Ancak Juventus'taki son yılında gözden düşen Portekizli yıldız, sezon başında takımdan ayrılma kararı verdi.
Yeni takımı hakkında birçok spekülasyon oluşan Ronaldo'nun, PSG ya da Manchester City'e katılacağı söylenmişti.
Ancak dünya yıldızı, efsanesi olduğu kulübe geri dönmeyi tercih etti. Manchester United'a transfer olan Ronaldo, İngilizlerin gündeminden düşmüyor.
Manchester United'a transfer olduğu dönemde futbolseverleri heyecanlandıran Ronaldo, ilerleyen dönemde hayal kırıklığı yarattı.
2022 yılında henüz yalnızca 1 golü bulunan Portekizli yıldız, tartışmaların hedefinde.
Hocası Ralf Ranginck ile anlaşamadığı yönünde haberleri bulunan Ronaldo'nun takım içinde huzursuzluk yarattığı da konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde oynanan Manchester City derbisinde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Ronaldo'nun aslında sakat olmadığı söylendi.
SON YAŞANANLARDAN SONRA KARARINI VERDİ
Manchester United'a transfer olduğu günden bu yana ayrılığı konuşulan Ronaldo, artık kesin kararını verdi.
Manchester United kariyerinde mutlu olamayacağını anlayan Ronaldo, sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Menajeri Jorge Mendes'e, kendisine yeni bir kulüp bulma talimatını verecek olan Ronaldo'nun yeni takımının neresi olacağı merak ediliyor.
Bu sezon Manchester United formasıyla toplamda 30 maçta forma giyen Ronaldo, 15 gol ve 3 asistle oynadı.