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Giriş Tarihi: 10.3.2022 22:12 Son Güncelleme: 10.3.2022 22:19

Son dakika: Cristiano Ronaldo kesin kararını verdi! Futbol dünyasını şoka uğratacak…

Son dakika: Cristiano Ronaldo kesin kararını verdi! Futbol dünyasını şoka uğratacak…

Son dakika haberi… Dünya futbolunun son 20 yılına damga vuran isimlerden birisi olan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, son yıllarda eski günlerini aratır oldu. İlerleyen yaşına rağmen halen üst düzey futbol oynamaya devam eden Ronaldo, performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor. İngiliz basınının en çok eleştirdiği oyuncular arasına giren yıldız oyuncu, futbolseverleri şoka uğratan kararı verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Futbol kariyerine başladığı günden bu yana tüm futbol dünyasını etkisi altına alan Cristiano Ronaldo, son yıllarda eski halinden bir hayli uzak.

Real Madrid kariyeri boyunca tüm rekorları alt üst eden dünya yıldızı, İspanyol devinin de rekor transferleri arasında yerini almıştı.

Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer olan Ronaldo, İtalyan deviyle de birçok başarı elde etti.

Ancak Juventus'taki son yılında gözden düşen Portekizli yıldız, sezon başında takımdan ayrılma kararı verdi.

Yeni takımı hakkında birçok spekülasyon oluşan Ronaldo'nun, PSG ya da Manchester City'e katılacağı söylenmişti.

Ancak dünya yıldızı, efsanesi olduğu kulübe geri dönmeyi tercih etti. Manchester United'a transfer olan Ronaldo, İngilizlerin gündeminden düşmüyor.

Manchester United'a transfer olduğu dönemde futbolseverleri heyecanlandıran Ronaldo, ilerleyen dönemde hayal kırıklığı yarattı.

2022 yılında henüz yalnızca 1 golü bulunan Portekizli yıldız, tartışmaların hedefinde.

Hocası Ralf Ranginck ile anlaşamadığı yönünde haberleri bulunan Ronaldo'nun takım içinde huzursuzluk yarattığı da konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Manchester City derbisinde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Ronaldo'nun aslında sakat olmadığı söylendi.

SON YAŞANANLARDAN SONRA KARARINI VERDİ

Manchester United'a transfer olduğu günden bu yana ayrılığı konuşulan Ronaldo, artık kesin kararını verdi.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; daha önceleri ayrılık konusunda şüpheleri olan Ronaldo, artık ayrılma kararını kesin olarak verdi.

Manchester United kariyerinde mutlu olamayacağını anlayan Ronaldo, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Menajeri Jorge Mendes'e, kendisine yeni bir kulüp bulma talimatını verecek olan Ronaldo'nun yeni takımının neresi olacağı merak ediliyor.

Bu sezon Manchester United formasıyla toplamda 30 maçta forma giyen Ronaldo, 15 gol ve 3 asistle oynadı.

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