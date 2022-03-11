Galatasaray’dan tarihi başarı! Avrupa devlerini geride bıraktı...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Avrupa'daki tek temsilcimiz Galatasaray, Camp Nou'da zorlu Barcelona maçında 0-0 berabere kalarak tur umudunu rövanş maçına taşıdı.
Maç boyunca iyi bir savunma ortaya koyan Galatasaray'da kaleci İnaki Pena da çok kritik kurtarışlara imza atarak takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi. Maçta sonra Xavi ve bazı Barcelonalı oyuncular kaleci Pena'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
KULÜP TARİHİNE GEÇEN SEZON
Sarı-kırmızılılar bu sezon grup aşamasında ve son 16 turunda çıktığı 4 deplasman maçında da kalesinde gol görmedi. Deplasmanda oynadığı son dört Avrupa kupası maçında gol yemeyen Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
Galatasaray bu süreçte deplasmanda Marsilya, Lokomotiv Moskova, Lazio ve son olarak Barcelona ile karşılaştı. 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanan Galatasaray o dönemki başarısına yaklaştı.
Opta verilerine göre Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Galatasaray (3G 4B), Ekim 1999-Eylül 2000 arasındaki 13 karşılaşmalık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor (ön elemeler hariç). (7 maç)
Bu sezon Avrupa kupaları grup aşaması ve sonrasında en fazla gole kapama yapan takımlar:
Galatasaray
Chelsea
LASK Linz