Galatasaray’dan tarihi başarı! Avrupa devlerini geride bıraktı...

Maç boyunca iyi bir savunma ortaya koyan Galatasaray'da kaleci İnaki Pena da çok kritik kurtarışlara imza atarak takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi. Maçta sonra Xavi ve bazı Barcelonalı oyuncular kaleci Pena'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.