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Giriş Tarihi: 11.3.2022 21:30 Son Güncelleme: 11.3.2022 21:37

Son dakika: Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Galatasaray'a mı geliyor? Menajerinden transfer açıklaması...

Son dakika: Lokomotiv Moskova’nın yıldızı Galatasaray’a mı geliyor? Menajerinden transfer açıklaması...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalarak avantaj yakalayan Galatasaray'da transfer çalışmaları erkenden başladı. Sarı-kırmızılıların grup aşamasında hayran kaldığı Lokomotiv Moskokva'lı yıldızın transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı ve rövanş öncesi avantaj elde etti. İspanya'dan istediği bir skorla dönen Sarı-kırmızılılarda transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray, sezon başında ve devre arasında çok istediği Gedson Fernandes'i ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırmıştı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Benfica'ya 6 milyon euro ödeneceğini açıkladı.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı-kırmızılılar, sezon başında Portekiz ekibi Famalicao'dan kiraladığı Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshetmişti.

Galarasaray, devre arası transfer döneminin son günlerinde ise Fiorentina'dan Şilili orta saha Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçlarında hayran kaldığı 20 yaşındaki Fransız orta saha Alexis Beka Beka, Rusya'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından her iki ülkedi yabancı futbolcuların sezon sonunda serbest kalacağını açıkladı.

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olduğu iddia edilen Beka Beka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Lokomotiv Moskova'da forma giyen yıldız ismin, sarı-kırmızılılarla anlaştığı iddia edilirken, oyuncunun menajeri Rus basınına bu durumun doğru olmadığını ifade etti.

Alexis Beka Beka'nın menajeri Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bu haber, bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğinde dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık, bir bilgi sahibi değiliz." dedi.

20 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon Lokomotiv Moskova toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Beka Beka, sezon başında Fransız ekibi Caen'den 6 milyon euro karşılığında Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu.

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Son dakika: Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Galatasaray'a mı geliyor? Menajerinden transfer açıklaması...
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