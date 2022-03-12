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Giriş Tarihi: 12.3.2022 01:01 Son Güncelleme: 12.3.2022 09:00

Belçika'da Deniz Undav fırtınası! Hat-trick'le galibiyeti getirdi zirveye yerleşti

Belçika’da Deniz Undav fırtınası! Hat-trick’le galibiyeti getirdi zirveye yerleşti

Belçika Ligi'nin 31. haftasında lider Union Saint-Gilloise, geriye düştüğü maçta deplasmanda Oud-Heverlee Leuven'i 4-1 mağlup ederek en yakın takipçisinin 10 puan önünde liderliğini sürdürdü. Konuk ekipte attığı 3 golle hat-trick yapan Türk asıllı forvet Deniz Undav, gol krallığı yarışında yeniden zirveye yerleşti.

Belçika Ligi'nin 31. haftasında lider Union Saint-Gilloise, Oud-Heverlee Leuven'e konuk oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan konuk ekip, en yakın takipçisi Club Brugge'ün 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Union Saint-Gilloise' galibiyeti getiren golleri Deniz Undav (3) ve Teddy Teuma kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise penaltıdan Siebe Schrijvers attı.

Bu sonuçla son 4 maçında 3. galibiyetini alan lider Union Saint-Gilloise, 60 puana yükseldi. Ligde 4 maçtır kazanamayan Oud-Heverlee Leuven ise 37 puanda kaldı.

Bu maçta hat-trick yapan Union Saint-Gilloise'in Türk asıllı golcüsü Deniz Undav, bu sezon attığı goller takımının zirvede yer almasında başrol oynuyor.

Belçika'da harika bir sezon geçiren 25 yaşındaki forvet, 30 maçta attığı 24 golle krallık yarışında yeniden zirveye yerleşti. Deniz Undav'ı 22 golle Antwerp forması giyen eski Fenerbahçeli Michael Frey takip ediyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, transfer döneminin son gününde Türk asıllı Alman golcünün bonservisi aldığını açıklamıştı. Deniz Undav, şu anki takımında sezon sonuna kadar kiralık olarak oynuyor.

Bonservisi için 7 milyon euro ödenmesi beklenen 25 yaşındaki golcü, toplamda ise bu sezon 31 maçta 25 gol attı ve 10 asist kaydetti.

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Belçika'da Deniz Undav fırtınası! Hat-trick'le galibiyeti getirdi zirveye yerleşti
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