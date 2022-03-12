Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent takımı Barcelona'ya nasıl hazırladı? Fatih Terim'in taktiği...
Giriş Tarihi: 12.3.2022 10:46 Son Güncelleme: 12.3.2022 11:17

Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent takımı Barcelona'ya nasıl hazırladı? Fatih Terim'in taktiği...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da Domenec Torrent takımı Barcelona’ya nasıl hazırladı? Fatih Terim’in taktiği...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, zorlu Barcelona deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Barça'dan avantajlı bir skorla ayrılan sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in uyguladığı taktik dikkat çekti. Barcelona'dan iyi bir skorla dönen G.Saray'ın ders niteliğindeki savunmasının ardında ise Domenec Torrent'in planları var. Peki Torrent, takımı bu maça nasıl hazırladı? İşte İspanyol hoca eski takımına işte böyle bilendi...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, zorlu Barcelona deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Barça'dan avantajlı bir skorla ayrılan sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in uyguladığı taktik dikkat çekti.

Barcelona'dan iyi bir skorla dönen G.Saray'ın ders niteliğindeki savunmasının ardında ise Domenec Torrent'in planları var.

Peki Torrent, takımı bu maça nasıl hazırladı? İşte İspanyol hoca eski takımına işte böyle bilendi...

1- Konya dönüşü pazar sabahı rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı takımda oyuncular evlerine dağılırken, teknik heyet Florya'da gece 12'ye kadar mesaiye kaldı. Saatlerce Barcelona analiz edildi.

2- Fatih Terim'in Avrupa Ligi'nde namağlup liderliği getiren grup maçları da tek tek incelendi ve 0-0'lık Lazio deplasmanı, Barcelona stratejisini oluşturdu.

3- Torrent maç günü bile çalışmaktan vazgeçmedi. Barcelona maçını heyecanla bekleyen futbolcularını maç sabahı otelden Espanyol'un stadına götürdü ve taktik çalışma yaptırdı.

4- Camp Nou'da gol yemeyen Galatasaray soyunma odasına mutlu dönerken, Katalan hocanın ilk sözleri "İşte şimdi takım olmaya başladık. Hep birlikte hareket edeceğiz ve hep birlikte başaracağız'' oldu.

5- Torrent'e İstanbul'a dönüş planlarında kardan dolayı yaşanan belirsizlik anlatıldı ve İzmir ile Antalya seçenekleri sunuldu. Torrent'in cevabı çalışkanlığını özetledi: "Bana idman yaptıracak saha bulun yeter!"

EN ÇOK OKUNANLAR

Telefondan çıkan yasak aşk: Karısının ihanetiyle şoka uğradı
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
SON DAKİKA HABERİ - Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda artış yaşanacak
Son dakika: Fransız devleri, Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Sezon sonunda teklif yağacak
Son dakika: Vali Yerlikaya A Haber ekranlarında duyurdu! İstanbul’da turuncu alarm!
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Son dakika: Barcelona'yı sallayan Kerem Aktürkoğlu için tarihi itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı | ÖZEL
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
AK Partili Yıldırım Turan'dan İBB'ye 'Kesilen çınar ağaçları' tepkisi!
SON DAKİKA: Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan flaş iddia: Rusya, Belarus'a saldıracak
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent takımı Barcelona'ya nasıl hazırladı? Fatih Terim'in taktiği...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA