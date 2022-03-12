UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, zorlu Barcelona deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Barça'dan avantajlı bir skorla ayrılan sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in uyguladığı taktik dikkat çekti.
Barcelona'dan iyi bir skorla dönen G.Saray'ın ders niteliğindeki savunmasının ardında ise Domenec Torrent'in planları var.
Peki Torrent, takımı bu maça nasıl hazırladı? İşte İspanyol hoca eski takımına işte böyle bilendi...
1- Konya dönüşü pazar sabahı rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı takımda oyuncular evlerine dağılırken, teknik heyet Florya'da gece 12'ye kadar mesaiye kaldı. Saatlerce Barcelona analiz edildi.
2- Fatih Terim'in Avrupa Ligi'nde namağlup liderliği getiren grup maçları da tek tek incelendi ve 0-0'lık Lazio deplasmanı, Barcelona stratejisini oluşturdu.
3- Torrent maç günü bile çalışmaktan vazgeçmedi. Barcelona maçını heyecanla bekleyen futbolcularını maç sabahı otelden Espanyol'un stadına götürdü ve taktik çalışma yaptırdı.
4- Camp Nou'da gol yemeyen Galatasaray soyunma odasına mutlu dönerken, Katalan hocanın ilk sözleri "İşte şimdi takım olmaya başladık. Hep birlikte hareket edeceğiz ve hep birlikte başaracağız'' oldu.
5- Torrent'e İstanbul'a dönüş planlarında kardan dolayı yaşanan belirsizlik anlatıldı ve İzmir ile Antalya seçenekleri sunuldu. Torrent'in cevabı çalışkanlığını özetledi: "Bana idman yaptıracak saha bulun yeter!"