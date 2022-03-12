Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalarak rövanş öncesi avantaj yakalamıştı. Sarı-kırrmızılılarda özellikle İspanyol eldiven Inaki Pena ile Marcao'nun harika performansı dikkatlerden kaçmadı.
PENA'NIN PERFORMANSI ALKIŞ TOPLADI!
Maç boyunca 3 kritik kurtarış yapan 23 yaşındaki kaleci, İspanyol medyasında manşetleri süslerken performansıyla büyük alkış topladı.
Galatasaray, devre arasında Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
MARCAO SAVUNMADA DİKKAT ÇEKTİ!
Karşılaşmanın bir diğer kahramanı ise Brezilyalı savunmacı Marcao oldu. 25 yaşındaki stoper, Barcelona akınlarını bertaraf ederken İspanyollar'ın da dikkatini çekti.
Marcao, Barcelona karşısında girdiği 8 ikili mücadelenin 7'sini kazanarak takımın gol yememesinde önemli rol oynadı.
Ligde oynayacakları Osauna maçı öncesi Galatasaray savunmasını öven Barcelona Teknik Direktörü, hücum oyuncularına uyarılarda bulundu.
Galatasaray maçının ardından İspanya La Liga'da Osasuna ile karşılaşacak Katalan devinde teknik direktör Xavi açıklamalarda bulundu.
Xavi, Galatasaray maçı sonrası hücum anlamında oyunculara uyarılarda bulundu. Genç teknik adam, basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın başarılı savunmasına vurgu yaptı.
"Daha iyi hücum etmemiz, merkez savunma oyuncularını bölmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyiydik fakat kazanmak için yeterli değildi. Kilidi açmak zordur. Başlangıçta bir gol oyunu tamamen değiştirir.
"KARŞILAŞMADIĞIMIZ BİR SAVUNMA SEVİYESİ"
Bu futbol ve motivasyon meselesi. Her iki konuda da Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi."
"AUBAMEYANG İÇİN YORGUNLUĞU DÜŞÜNDÜM"
Xavi, Aubameyang'ın Galatasaray maçına yedek kulübesinde başlamasını da değerlendirirken "Aubameyang uzun zamandır oynuyordu, yorgunluğu düşündüm.
Oynadığı yoğunlukla yorgun olması normal. Ancak bize büyük katkı sağlıyor. Böyle bir oyuncuya sahip olmak avantaj" ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu röbanş maçında Galatasaray, 17 Mart saat 20.45'te Nef Stadı'nda Barcelona'yı konuk edecek.