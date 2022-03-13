Çağlar Söyüncü eski günlerini aratıyor! Milli yıldızın talihsiz anı damga vurdu...

A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolunda en önemli isimlerinden birisi olan, 'Türk Duvarı' tanımını popüler hale getiren oyunculardan birisi olan Çağlar Söyüncü, bu sezon etkisiz performansıyla dikkat çekiyor.
Premier Lig'de forma giymeye başladığı dönemden bu yana takımının bir numaralı ismi haline gelen Çağlar, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Sezon başından bu yana birçok maçta etkisiz kalan Çağlar Söyüncü, yaşadığı uyluk sakatlığıyla da Premier Lig'de 4 maçı kaçırmıştı.
ARSENAL MAÇINDA PENALTI YAPTIRDI
Premier Lig'in 29. haftasında Arsenal deplasmanına konuk olan Leicester City, karşılaşmadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sezon takım olarak oldukça düşük bir performans gösteren Leicester, 29 hafta sonunda 33 puanla 12. sırada bulunuyor.
Arsenal maçının 59. dakikasında ceza sahasında topa elle müdahale eden Çağlar Söyüncü, penaltıya sebebiyet verdi.
Yaptırdığı penaltıyla alakalı yorumlarda bulunan İngiliz taraftarlar, Çağlar Söyüncü'nün bu sezonki performansının bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.
Leicester City formasını toplam 118 maçta terleten Çağlar Söyüncü, savunmada güven veren performansıyla İngilizlerin en sevdiği futbolcular arasında yer aldı.
CHELSEA İDDİALARI
İngiliz basınında milli oyuncu için son dönemde Chelsea iddiaları yer aldı. 25 yaşındaki stoperin transferine yakın olduğu söylenen Chelsea, Çağlar'ı da ikna etmeyi başardı.
Ancak İngiltere hükümetinin Chelsea'ya karşı uyguladığı yaptırımlar nedeniyle dünya devinin transfer yapmasını engellenmişti.
Bu durum nedeniyle Çağlar Söyüncü'nün transferi şu an için belirsizliğini koruyor.