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Giriş Tarihi: 14.3.2022 01:20 Son Güncelleme: 14.3.2022 01:22

Galatasaray maçı öncesi Barcelona farklı kazandı! Xavi'den dikkat çeken açıklama...

AA
Galatasaray maçı öncesi Barcelona farklı kazandı! Xavi’den dikkat çeken açıklama...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi olan İspanya'nın Barcelona takımı, ligde sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Xavi Hernandez, Galatasaray maçına ilişkin konuştu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona, La Liga'nın 28. haftasında oynanan karşılaşmada Osasuna'yı 4-0 mağlup etti. Barcelona'nın gollerini Ferran Torres (Dk. 14- penaltıdan, Dk. 21), Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 27) ve Riqui Puig (Dk. 75) attı.

La Liga'da bir maçı eksik olan Barcelona 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

Öte yandan Barcelona'nın defanstaki tecrübeli ismi Gerard Pique, Katalan takımında 600. maçına çıktı.

Barcelona'da 2008 yılından bu yana forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 397, Şampiyonlar Ligi'nde 122, Kral Kupası'nda 65, İspanya Süper Kupası'nda 16, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 3 ve Avrupa Süper Kupası'nda 2 maç oynadı.

Galatasaray deplasmanda oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı 17 Mart Perşembe günü NEF Stadı'nda oynanacak rövanşta ağırlayacak.

"GALATASARAY'I YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"

Osasuna maçının ardından açıklamalarda bulunan Xavi, Galatasaray maçına ilişkin konuştu.

"En iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Moral bulduk. Galibiyet önemliydi. Ferras Torres'in golleri atacağını söylemiştim. Bugün çok iyiydi ve onun adına sevindim. Perşembe günü Galatasaray karşısında koşullara göre en iyi 11'le sahaya çıkacağız. Galatasaray'ı yenmek için Türkiye'ye gideceğiz."

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Galatasaray maçı öncesi Barcelona farklı kazandı! Xavi'den dikkat çeken açıklama...
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