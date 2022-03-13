Galatasaray maçı öncesi Barcelona farklı kazandı! Xavi’den dikkat çeken açıklama...

"GALATASARAY'I YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"

Osasuna maçının ardından açıklamalarda bulunan Xavi, Galatasaray maçına ilişkin konuştu.

"En iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Moral bulduk. Galibiyet önemliydi. Ferras Torres'in golleri atacağını söylemiştim. Bugün çok iyiydi ve onun adına sevindim. Perşembe günü Galatasaray karşısında koşullara göre en iyi 11'le sahaya çıkacağız. Galatasaray'ı yenmek için Türkiye'ye gideceğiz."