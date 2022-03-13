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Giriş Tarihi: 13.3.2022 23:54 Son Güncelleme: 14.3.2022 00:05

Liverpool'da kriz büyüyor! Mohamed Salah diretiyor, görüşmeler tıkandı

Liverpool’da kriz büyüyor! Mohamed Salah diretiyor, görüşmeler tıkandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Mohamed Salah krizi büyüyor. Daha önce yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmazken Mısırlı yıldız, istediği yeni maaşta diretiyor. Bunun üzerine Liverpool, görüşmeleri bir süreliğine askıya aldı.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon 28 hafta sonunda lider Manchester City'nin 3 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'da Mohamed Salah krizi yaşanıyor. Mısırlı yıldız, yeni sözleşme görüşmelerinde istediği maaş nedeniyle kulübüyle henüz anlaşamadı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah'ın kulübü ile olan kontratı bir sonraki sezon sonunda, 2023 yazında sona erecek.

Mısırlı yıldızını takımda tutmak isteyen ya da en kötü ihtimalle yüklü bir bonservis bedeli elde etmeden bırakmak istemeyen Liverpool, Salah'ın menajeri ile şimdiden görüşmelere başladı.

MOHAMED SALAH YENİ MAAŞ İÇİN DİRETİYOR

Daha önce kontrat görüşmeleri hakkında görüşü sorulan Salah her fırsatta takımda kalma isteğini yenilerken, İngiliz basınında çıkan haberlere göre 28 yaşındaki hücumcunun ciddi bir maaş artışı talebinin olduğu iddia edildi.

Buna göre Salah, İngiltere Premier Lig'de en çok kazanan futbolcu olmak istiyorken Liverpool bu maaş seviyesine çıkmak istemiyor.

İddiaya göre iki taraf arasındaki kontrat görüşmeleri en azından sezon sonuna kadar donduruldu.

Manchester City ile girilen kıyasıya Premier Lig yarışı ve Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olmak isteyen Salah, Liverpool'da kalmak istese de maaş talebinde geri adım atmak istemiyor.

35 MAÇTA 28 GOL VE 10 ASİST!

Sezon sonunda Liverpool'un kararının ne olacağı merak ediliyor. Salah, bu sezon Liverpool forması ile 35 maçta 28 gol atıp 10 da asist yaptı.

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Liverpool'da kriz büyüyor! Mohamed Salah diretiyor, görüşmeler tıkandı
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