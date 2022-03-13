Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 26'da Diego Rossi, 50'de penaltıdan Mesut Özil, 78'de sonradan oyuna giren Arda Güler, 90'da Dimitris Pelkas ve 90+4'de Mergim Berisha kaydetti.
Alanyaspor'un gollerini ise 53' ve 67'de Tayfur Bingöl attı. Bu sonuçla Fenerbahçe 50 puana yükselirken Alanyaspor ise 46 puanda kaldı.
Fenerbahçe'de 74'de Mesut Özil'in yerine oyuna giren Arda Güler, sadece 4 dakika sonra golle buluştu.
17 yaşındaki yetenekli orta saha, Mergim Berisha'nın attığı son golde ise müthiş bir asiste imza attı.
Genç yıldız, ilk golü atan Diego Rossi'nin asistini geri çevirmedi ve topu ağlara göndererek Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe A Takımı'nda toplamda oynadığı 10 maçta 1 gol atttı ve 4 asist kaydetti.
Ayrıca, 17 yaşındaki genç yetenek Fenerbahçe tarihine geçti. OPTA verilerine göre Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. (17 yaş 16 gün).
Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada genç oyuncularına övgüler yağdırırken İsmail Kartal'ı eleştirdi ve Arda Güler'e büyük destek verdi. İşte o paylaşımlar...
"Arda Güler bağıra çağıra, göstere göstere, ben geliyorum diyor."
"Arda Güler, Berisha'ya bile gol attırdı ya. Daha ne yapsın çocuk oynamak için..."
"Korunması gerektiği söylenen 17 yaşındaki Arda Güler, İsmail Kartal'ı 'korumaya' devam ediyor."
"Arda Güler. Şaşkınlıkla izliyorum. Ne söylense az kalır bu çocuk için. Fenerbahçe'ye dair en büyük heyecanımız şu an. Yolu bahtı açık olsun güzel kardeşimin."
"Arda Güler öyle bir topçuydu ki Berisha'ya bile gol attırdı..." "Arda Güler gol sevincinde yumrukları sıkarak köşe bayrağına koşarken benim kafanın gittiği konum. (Alex de Souza)"
"Arda Güler çok özel bir hikayenin başlangıcını izletiyor bize Fenerbahçe'de. Bol nazar boncuğu haricinde, pek de korunmaya ihtiyacı yok gibi."