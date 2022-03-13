Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Vladimir Putin ile yakınlığıyla bilinen Rus iş insanı Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.
İngiliz hükümeti, oyuncu transferi ve bilet satışı da dahil olmak üzere tüm finansal faaliyetlerini askıya aldığı Chelsea Kulübü'nün banka hesabının da geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
ABRAMOVICH SONRASI CHELSEA'NİN YENİ SAHİBİ KİM OLACAK?
Abramovich'in satışa çıkardığı ve kazanacak tüm paranın Ukrayna'daki savaş mağdurlarına göndereceğini açıkladığı Chelsea'nin yeni sahibinin İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss, Londra emlak geliştiricisi Jonathan Goldstein, LA Dodgers'ın kısmi sahibi Todd Boehly, Chicago Cubs'ın sahibi Ricketts ailesi ve New York Jets'in sahibi Woody Johnson'dan birinin olması bekleniyor.
RIO FERDINAND: OYUNCULAR AYRILACAKTIR
İngiliz efsane Rio Ferdinand da yaptığı açıklamada Chelsea'deki kaosun yıldız isimlerde endişe ve korkuya neden olacağı ve bunun Stamford Bridge'den bir oyuncu göçüne yol açabileceğini söyledi.
'BATAN GEMİNİN YILDIZLARI'NA TALİP ÇOK
Son olarak Hyundai'nin yıllık 40 milyon Euro'luk anlaşmasını askıya aldığını duyurduğu Chelsea'de hemen hemen her gün yeni bir şok yaşanıyor.
Dünyanın diğer dev takımları da Chelsea'de yaşanan bu kaostan faydalanmak için yıldız isimlerle ilgili transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte o transfer girişimleri...
Kepa Arrizabalaga - Lazio & Atletico Madrid
Reece James - Real Madrid & Manchester City
Cesar Azpilicueta - Barcelona & Atletico Madrid
Antonio Rüdiger - PSG & Juventus & Real Madrid & Bayern Münih & Newcastle
Andreas Christensen - Barcelona
Marcos Alonso - Lazio & Barcelona
Saul Niguez - Atletico Madrid'e dönecek
Ross Barkley - Galatasaray
Hakim Ziyech - Bayern Münih & Milan
Romelu Lukaku - Barcelona & Inter & Atletico Madrid