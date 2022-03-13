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Giriş Tarihi: 13.3.2022 14:42 Son Güncelleme: 13.3.2022 14:52

Son dakika: Dünya devleri, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Abramovich'in elinden alınan Chelsea'nin yıldızlarını istiyor

Son dakika: Dünya devleri, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Abramovich’in elinden alınan Chelsea’nin yıldızlarını istiyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiliz hükümetinin Başkan Roman Abramovich'in tüm yetkilerini elinden aldığı Chelsea'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyanın dev kulüpleri, Rus iş insanının satışa çıkardığı İngiliz ekibinin yıldızlarına kancayı takarken, Galatasaray da o ismin peşinde... İşte son dakika haberinin detayları...

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Vladimir Putin ile yakınlığıyla bilinen Rus iş insanı Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.

İngiliz hükümeti, oyuncu transferi ve bilet satışı da dahil olmak üzere tüm finansal faaliyetlerini askıya aldığı Chelsea Kulübü'nün banka hesabının da geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

ABRAMOVICH SONRASI CHELSEA'NİN YENİ SAHİBİ KİM OLACAK?

Abramovich'in satışa çıkardığı ve kazanacak tüm paranın Ukrayna'daki savaş mağdurlarına göndereceğini açıkladığı Chelsea'nin yeni sahibinin İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss, Londra emlak geliştiricisi Jonathan Goldstein, LA Dodgers'ın kısmi sahibi Todd Boehly, Chicago Cubs'ın sahibi Ricketts ailesi ve New York Jets'in sahibi Woody Johnson'dan birinin olması bekleniyor.

RIO FERDINAND: OYUNCULAR AYRILACAKTIR

İngiliz efsane Rio Ferdinand da yaptığı açıklamada Chelsea'deki kaosun yıldız isimlerde endişe ve korkuya neden olacağı ve bunun Stamford Bridge'den bir oyuncu göçüne yol açabileceğini söyledi.

'BATAN GEMİNİN YILDIZLARI'NA TALİP ÇOK

Son olarak Hyundai'nin yıllık 40 milyon Euro'luk anlaşmasını askıya aldığını duyurduğu Chelsea'de hemen hemen her gün yeni bir şok yaşanıyor.

Dünyanın diğer dev takımları da Chelsea'de yaşanan bu kaostan faydalanmak için yıldız isimlerle ilgili transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte o transfer girişimleri...

Kepa Arrizabalaga - Lazio & Atletico Madrid

Reece James - Real Madrid & Manchester City

Cesar Azpilicueta - Barcelona & Atletico Madrid

Antonio Rüdiger - PSG & Juventus & Real Madrid & Bayern Münih & Newcastle



Andreas Christensen - Barcelona

Marcos Alonso - Lazio & Barcelona

Emerson Palmieri - Juventus & Lazio

N'Golo Kante - PSG

Jorginho - Juventus

Saul Niguez - Atletico Madrid'e dönecek

Ross Barkley - Galatasaray

Hakim Ziyech - Bayern Münih & Milan

Christian Pulisic - Juventus

Callum Hudson-Odoi - Lazio

Timo Werner - Barcelona & Borussia Dortmund



Romelu Lukaku - Barcelona & Inter & Atletico Madrid

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Son dakika: Dünya devleri, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Abramovich'in elinden alınan Chelsea'nin yıldızlarını istiyor
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