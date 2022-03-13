Son dakika: Fenerbahçeli Min-jae Kim’e Premier Lig’den dev talip! İsmail Kartal’dan flaş karar

Alanyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor... Teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can ve Mert Hakan'ın yokluğunda forma vereceği ismi belirledi. Bu arada takımın vazgeçilmez ismi Min-jae Kim'e Premier Lig'in dev ekibi talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları...