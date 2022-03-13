Son dakika: Fenerbahçeli Min-jae Kim’e Premier Lig’den dev talip! İsmail Kartal’dan flaş karar

Alanyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor... Teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can ve Mert Hakan'ın yokluğunda forma vereceği ismi belirledi. Bu arada takımın vazgeçilmez ismi Min-jae Kim'e Premier Lig'in dev ekibi talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
Son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, serisini 5 maça yükseltip Alanya'dan galibiyetle dönmek istiyor.
Sarı-Lacivertliler'de bu kritik karşılaşmada sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek.
Teknik direktör İsmail Kartal; Mert Hakan ve İrfan Can'ın yokluğunda Ozan Tufan'a şans vermeyi planlıyor. Forvette ise Serdar Dursun forma giyecek.
KARTAL, SAVUNMA DÖRTLÜSÜNÜ BULDU
İsmail Kartal savunma hattında istediği uyuma kavuştu. Bugün sol bekte Szalai, sağ bekte Osayi forma giyecek.
Kartal, stoperde birbirini tamamlayan Serdar Aziz-Min jae Kim ikilisini bozmayacak. Sakatlığı bulunan Novak ise bir hafta daha dinlendirilecek.
MIN-JAE KIM SEZON SONU TOTTENHAM YOLCUSU
Bu arada Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrasında Min-Jae Kim, Premier Lig ekiplerinin radarına takıldı.
Newcastle United, Everton ve Crystal Palace, 25 yaşındaki oyuncuyu radarına alırken en ciddi ilgilenen ise Tottenham...
Londra ekibinin yıldızı Heung-Min Son'un da milli takımdan arkadaşı olan Kim'e olumlu referans vermesinin ardından Tottenham sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalma kararı aldı.
Bu sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile BJ Guoan'dan alınan başarılı stoper, 34 maçta forma giyerken takımın da değişmez ismi oldu.
Güney Koreli oyuncu, sakatlık veya cezalı olmadıkça hem Vitor Pereira'nın hem de İsmail Kartal'ın 11'e ilk sırada yazdığı isim konumundaydı.
Tottenham'ın Kim'i sezon sonuna kadar izleyip ardından da resmi teklif yapacağı İngiliz medyasında göze çarpan detaylardan oldu.