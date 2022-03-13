Son dakika haberleri: Erman Toroğlu şok edici gerçeği anlattı! MHK’nin hakem kararı sonrası bomba iddia…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz hafta, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirledi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "MHK, göreve geldiğinden bu yana büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir." denildi.
Yeni listede, tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek'in bulunmaması dikkati çekti.
MHK'nin aldığı bu karar futbolda bomba etkisi yaratırken, kulüplerden de art arda tepkiler aldı.
Türk futbolunun yapısını etkileyecek bu kararın sezon ortasında alınmasına tepki gösteren kulüpler, MHK'den açıklama bekledi.
Kulüplerden gelen tepki açıklamalarının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
beIN Sports'a konuk olan Gündoğdu, şöyle konuştu:
"31 hakem ve gözlemci için bir liste hazırladım. Tamamen ben sorumluyum. Kimseden talep gelmedi. Kulüpler ve TFF Başkanı olmak üzere kimse dahil olmadı."
"Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. TFF yönetimine sunuldu ve kabul edildi. Kimse için kolay bir karar değil. Çok zor ve duygusal bir karar"
"Kararlarla ilgili 'operasyon' veya 'temizlik' gibi kelimelerle ilgili değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. Yaptığımız çalışmayı, Türk hakemliğinin geleceği için bir süredir çalışılan projenin birinci etabı olarak tanımlıyoruz."
Öte yandan MHK'nin aldığı bu kararı Çaykur Rizespor gibi destekleyen kulüplerde oldu.
Türk futbol gündeminde büyük yer edinen bu olayın yankıları sürmeye devam ediyor.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, MHK'nin verdiği karara ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:
"MHK vallahi çok doğru yaptı, bir yerden başlamak lazımdı. Akrabalıklar da bitti. Gerisi de gelecek. Birkaç kellenin daha alınması lazım. Kumar oynayan adamdan, bahis oynayan adamdan hakem olmaz. "Bu işin zamanı mıydı?" diyorlar. Zamanıydı, böyle şeyler beklenmez."
"Bunlar, Türkiye'de futbolu idare etmeye kalktılar. Siz maç idare edin! Bazı kulüp başkanlarıyla kol kola gelip, yarın federasyon başkanı olmaya çalışmayın!"
"Cüneyt Çakır var, Fırat Aydınus var, Fırat hakemliğini bitiriyor. Seneye MHK Başkanı olmak istiyor. Kulüp başkanları da bölünmüş durumda. Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir bir tarafta, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu bir tarafta gibi"
Erman Toroğlu'ndan bomba açıklamalar!