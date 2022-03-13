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Giriş Tarihi: 13.3.2022 22:31 Son Güncelleme: 13.3.2022 22:41

Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko, attığı golden sonra gözyaşlarını tutamadı!

AA
Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko, attığı golden sonra gözyaşlarını tutamadı!

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın Ukraynalı futbolcusu Andriy Yarmolenko, Rusya'nın ülkesine gerçekleştirdiği saldırı sonrası çıktığı ilk maçta attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesi nedeniyle kulübünden izin isteyen 32 yaşındaki Ukraynalı milli futbolcu, Premier Lig'in 29. haftasında yeşil sahalara döndü.

52. dakikada oyun giren Yarmolenko, takımının 2-1 kazandığı Aston Villa mücadelesinin 70. dakikasında fileleri havalandırmasının ardından duygusal anlar yaşadı.

Premier Lig'de 2020'nin temmuz ayından bu yana ilk golünü kaydeden Yarmolenko, tribünlere doğru gitti ve dizlerinin üstüne çöktü. Elleriyle yüzünü kapatarak ağlayan futbolcu, takım arkadaşları ve taraftarların büyük desteğini aldı.

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Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko, attığı golden sonra gözyaşlarını tutamadı!
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