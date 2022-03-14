Yönetim iki stoperini birden elden çıkarmak istemiyor ancak 20 milyon Euro ve üstü gelecek tekliflere de 'Hayır' demeyecek. İki oyuncu da başta İtalya ve İngiltere olmak üzere bir çok kulübün listesinde ilk sıraları alıyor. Szalai ve Kim'in Fenerbahçe ile olan sözleşmeleri 2025 yılında bitecek.