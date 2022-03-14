Larin, "Böyle önemli maçlarda VAR'a neden gidilmediğini anlamıyorum. Çok net şekilde formam çekildi. VAR, bu tarz pozisyonları izlemek için vardır. VAR'ın neden incelemediğini bilmiyorum. Çok net bir penaltıydı." ifadelerini kullandı.