Son dakika haberleri… Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 22' ve 32'de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kerem'in 2 golünde de asistleri Mostafa Mohamed yaptı. Beşiktaş'ın tek golünü ise 85'te sonradan oyuna giren Rıdvan Yılmaz attı.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, çıktığı ilk derbide galibiyet aldı. Bu sonuçla Galatasaray 38 puana yükseldi. Ligde 9 maç sonra mağlup olan Beşiktaş ise 45 puanda kaldı.
KARAVELİ'DEN ERKEN DEĞİŞİKLİKLER
Meaçın 32. dakikasında 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, ilk yarıda iki değişiklik birden yaptı.
Karaveli, mücadelenin 39. dakikasında Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı oyundan alıp Michy Batshuayi ile Cyle Larin'i sahaya sürdü. Önder Karaveli, ikinci yarıya da Atiba'nın yerine Josef'i alarak başladı.
"DÖRT BÜYÜKLER"E KARŞI BU SEZON İLK KEZ
Galatasaray, bu sezon "Dört Büyükler" içinde olan rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ilk kez kazandı.
Sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 öne geçtiği Trabzonspor maçında 2-2 berabere kalan Galatasaray, dış sahada Beşiktaş ve içeride ise Fenerbahçe derbilerinde 1-0 üstünlük yakalamasına rağmen 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda ise sahasında 1-0 öne geçtiği Trabzonspor mücadelesini yine 2-1 kaybetti.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek "Dört Büyükler"e karşı bu sezonki 5. maçında ilk galibiyetine ulaştı.
BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN PENALTI İSYANI
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cyle Larin, son anlarda Victor Nelsson ile yaşadığı ikili mücadelede kararın penaltı olması gerektiğini savundu.
Larin, "Böyle önemli maçlarda VAR'a neden gidilmediğini anlamıyorum. Çok net şekilde formam çekildi. VAR, bu tarz pozisyonları izlemek için vardır. VAR'ın neden incelemediğini bilmiyorum. Çok net bir penaltıydı." ifadelerini kullandı.
ERMAN TOROĞLU DEĞERLENDİRDİ
Karşılaşmanın tüm tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren Erman Toroğlu, çok konuşulacak yorumlarda bulundu.
İlk olarak Atiba'nın gördüğü ilk sarı kartı yorumlayan Toroğlu, sarı kart verilmesinin doğru olduğunu söyledi.
Daha sonra Galatasaray'ın ikinci golündeki pozisyonu değerlendiren usta yorumcu, "Galatasaray'ın 2. golünden önce Mohamed ve Umut Meraş'ın pozisyonunda faul yok." İfadelerini kullandı.
ATIBA KIRMIZI KART GÖRMELİ MİYDİ?
Erman Toroğlu, maçın en çok tartışılan pozisyonlarından birisini şöyle yorumladı:
"Atiba'ya bu pozisyonda ikinci sarı verilmeliydi. Çünkü pozisyonun devamında Galatasaray, tehlike yaratabilirdi."
LARIN'E PENALTI VERİLMELİ MİYDİ?
Maçın son anlarında Victor Nelsson ile girdiği ikili mücadelede penaltı bekleyen Larin, maçın sonunda isyan etmişti. Toroğlu, o pozisyon için "Çok net bir penaltı pozisyonu. VAR neden çağırmadı bilmiyorum." yorumunu yaptı.
Dev derbide tartışma yaratan son pozisyon için ise şu yorumu yaptı:
"Son pozisyonda Ersin'in, Gomis'e yaptığı müdahale sonrası faul + kırmızı kart verilmeliydi."