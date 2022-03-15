Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İspanyol basını da Kerem'in Beşiktaş karşısındaki şovu sonrası çarpıcı başlıklı flaş bir haber derledi.
Marca, müthiş performansı sonrası Kerem'den ''Kerem ''Potter'' Aktürkoğlu'' diye bahsederken UEFA Avrupa Ligi maçında Kerem'in Barcelona için büyük tehdit olduğunu yazdı.
İŞTE HABERİN DETAYLARI:
Galatasaray'ın Harry Potter'ı Kerem Aktürkolu , 0-0 biten Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı en büyük tehdidiydi.
Galatasaray'ın 7 numarası, Ter Stegen'e karşı en iyi ve en çok tehlike yaratan, bazı maçlarda kaleye sınır çizen, klas ve kalite gösteren oyuncu oldu.
Ayrıca, Beşiktaş ile oynanan derbide Kerem'in iki golü ile takımına galibiyet getirdiği belirtildi.
Haberin sonunda ise, Kerem'in Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin oyuncuları için büyük tehdit olduğu ifade edildi.
AVRUPA KULÜPLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için Avrupa kulüplerinin scout ekipleri Barcelona'ya da gitmişlerdi. Beşiktaş derbisinde de Fransa ligi ekiplerinden Lyon'un scout şefi Bruno Cheyrou Kerem Aktürkoğlu, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için NEF Stadyumundaydı.
KEREM'DEN LYON CEVABI
Kerem Aktürkoğlu, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı izlemeye gelen Lyon'un scout ekibi Aktürkoğlu'na da soruldu.
Kerem, ''Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum.'' ifadelerini kullandı.
MARCAO'DAN ÖVGÜ
Derbinin ardından Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Marcao, sosyal medya hesabı üzerinden takım arkadaşları Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'i etiketledi ve ''kelimelere gerek yok'' yazarak tebrik etti.