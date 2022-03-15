Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: İspanyollar'dan Kerem Aktürkoğlu övgüsü! "Barcelona'ya tehdit"
Giriş Tarihi: 15.3.2022 08:10 Son Güncelleme: 15.3.2022 08:13

Son dakika Galatasaray haberi: İspanyollar'dan Kerem Aktürkoğlu övgüsü! "Barcelona'ya tehdit"

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Galatasaray haberi: İspanyollar’dan Kerem Aktürkoğlu övgüsü! Barcelona’ya tehdit

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya 2 gol atarak yıldızlaşan sarı kırmızılı yıldız Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. İspanyol basını da Kerem'in Beşiktaş karşısındaki şovu sonrası çarpıcı başlıklı flaş bir haber derledi. İşte haberin detayları... (Sabah.com.tr / DIŞ HABERLER)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmaya 2 gol atarak yıldızlaşan sarı kırmızılı yıldız Kerem Aktürkoğlu damga vurdu.

İspanyol basını da Kerem'in Beşiktaş karşısındaki şovu sonrası çarpıcı başlıklı flaş bir haber derledi.

Marca, müthiş performansı sonrası Kerem'den ''Kerem ''Potter'' Aktürkoğlu'' diye bahsederken UEFA Avrupa Ligi maçında Kerem'in Barcelona için büyük tehdit olduğunu yazdı.

İŞTE HABERİN DETAYLARI:

Galatasaray'ın Harry PotterKerem Aktürkolu , 0-0 biten Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı en büyük tehdidiydi.

Galatasaray'ın 7 numarası, Ter Stegen'e karşı en iyi ve en çok tehlike yaratan, bazı maçlarda kaleye sınır çizen, klas ve kalite gösteren oyuncu oldu.

Ayrıca, Beşiktaş ile oynanan derbide Kerem'in iki golü ile takımına galibiyet getirdiği belirtildi.

Haberin sonunda ise, Kerem'in Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin oyuncuları için büyük tehdit olduğu ifade edildi.

AVRUPA KULÜPLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için Avrupa kulüplerinin scout ekipleri Barcelona'ya da gitmişlerdi. Beşiktaş derbisinde de Fransa ligi ekiplerinden Lyon'un scout şefi Bruno Cheyrou Kerem Aktürkoğlu, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için NEF Stadyumundaydı.

KEREM'DEN LYON CEVABI

Kerem Aktürkoğlu, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı izlemeye gelen Lyon'un scout ekibi Aktürkoğlu'na da soruldu.

Kerem, ''Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

MARCAO'DAN ÖVGÜ

Derbinin ardından Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Marcao, sosyal medya hesabı üzerinden takım arkadaşları Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'i etiketledi ve ''kelimelere gerek yok'' yazarak tebrik etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tüm tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! “VAR neden çağırmadı bilmiyorum”
Son dakika derbi haberleri: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası penaltı isyanı! Maç sonunda kırmızı kart çıktı…
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
Malezya'da hamile kadın kocasına 7 milyon lira değerinde Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına 5 müjde birden...
AK Parti'den İBB'nin ağaç katliamına tepki: İmamoğlu tek bir kelime söyleyemedi
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Scholz'den önemli açıklamalar: Antalya Zirvesi önemli bir başarıdır
Esenyurt'ta Özge Binnur Oruç 6'ncı kattan düşerek feci şekilde can verdi! O anlar kameraya böyle yansıdı
Derbiye özel Torrent'ten sürpriz karar! Barcelona maçına bilet alan futbolcular var...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: İspanyollar'dan Kerem Aktürkoğlu övgüsü! "Barcelona'ya tehdit"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA