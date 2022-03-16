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Giriş Tarihi: 17.3.2022 00:05 Son Güncelleme: 17.3.2022 00:14

Burak Yılmaz aylar sonra suskunluğunu bozdu! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti...

Burak Yılmaz aylar sonra suskunluğunu bozdu! Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti...

A Milli Futbol Takımımızın ve Lille'in en önemli oyuncularından birisi olan Burak Yılmaz, aylar süren gol orucunu Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye karşı bozdu. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devine karşı attığı golle tarihe geçen Burak Yılmaz, Fransız taraftarlardan da övgüleri topladı. Ancak Chelsea, ilk yarının sonunda attığı beraberlik golüyle Lille'in tur umutlarını azalttı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon yaşadığı tarihi şampiyonluğun ardından bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Fransa'da eleştirilerin hedefi olan Burak, bu eleştirilere golle cevap verdi.

Geçtiğimiz sezon takımının şampiyonluk yolunda verdiği katkıyla Lille'in bir numaralı isimlerinden birisi olan Burak, ilerleyen yaşına rağmen olağanüstü bir performans sergilemişti.

Avrupa liglerinde forma giydiği ilk sezonda Fransa'da sezonun 11'ine girmeyi başaran golcü, bu sezon ise hayal kırıklığı yarattı.

Takım olarak geçtiğimiz sezondan oldukça uzak bir görüntü çizen Lille, Fransa Ligue 1'de zirvenin gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise Chelsea'ye ilk maçta 2-0 mağlup oldu.

Rövanş mücadelesinde İngiliz devini evinde ağırlayan Lille, karşılaşmanın ilk yarısını 1-1 eşitlikle kapattı. Lille'in ilk yarıdaki golü ise Burak Yılmaz'dan geldi.

DEVLER ARENASINDA TARİHE GEÇTİ

Yaklaşık 3 ay sonra golle buluşan milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ağlarını sarstı.

Burak Yılmaz (36 yaş 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında Ryan Giggs (37y 148g) ve Paolo Maldini'nin (36y 333g) ardından gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Ayrıca Burak Yılmaz, attığı bu golle, Devler Ligi'nin en yaşlı Türk golcüsü oldu.

Bir başka istatistiğe daha adını yazdıran Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde Chelsea'ye gol atan dördüncü Türk oyuncu oldu.

Bu sezon Lille formasını 32 maçta terleten yıldız oyuncu, 7 gol ve 5 asistle oynuyor.

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Burak Yılmaz aylar sonra suskunluğunu bozdu! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti...
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