Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine geliyordu! Yeni takımını açıkladılar...

Borussia Dortmund'un 31 yaşındaki tecrübeli kalecisi Roman Bürki, geçtiğimiz ara transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı. Sarı-kırmızılı ekiple anlaşma aşamasına gelen Bürki'nin transferi son anda iptal oldu.
Galatasaray ise iptal olan transferin yerine Barcelona B takımının kalecisi Inaki Pena ile anlaşma sağladı.
Galatasaray ile anlaşma aşamasına gelen İsviçreli kaleci Roman Bürki'nin sezon sonunda St. Louis City forması giyeceğini açıkladı. ABD ekibi St. Louis City, gelecek sezondan itibaren MLS'te mücadele edecek.
Borussia Dortmund formasıyla 7. sezonu geride bırakan Bürki, bu sezon takımında forma şansı bulamadı.
31 yaşındaki file bekçisi İsviçre Milli Takımı ile bugüne kadar 9 maça çıktı. Bürki'nin mevcut kontratı 2023 yazında sona eriyordu.