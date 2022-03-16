Son dakika haberleri… Futbolseverlerin büyük bir bölümü tarafından tarihin en iyisi olarak kabul edilen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, son yıllardaki düşüş gösteren performansı nedeniyle sevenlerini üzüyor.
İlerleyen yaşına rağmen futbolun en zorlu liglerinden birisi olan Premier Lig'de futbol oynamaya devam eden Portekizli yıldız, Manchester United'da beklentilerin altında kaldı.
Efsanesi olduğu takıma geri dönüşüyle birlikte Manchester United'ın kupa hasretine son vermesi beklenen Ronaldo, beklentilerin altında kaldı.
Takım olarak oldukça kötü bir performans gösteren Manchester United'a Cristiano Ronaldo da çare olamadı.
ATLETICO MADRID'E BOYUN EĞDİLER
Futbol tarihinde Cristiano Ronaldo ve Atletico Madrid karşılaşmalarının her birinden Portekizli yıldız istediğini alarak çıkmıştı.
Ancak geçtiğimiz günlerde oynanan Atletico Madrid - Manchester United maçında bu kez kazanan Madrid ekibi oldu.
2013 yılından bu yana Ronaldo'nun oynadığı takımlara karşı bir tülü diş geçiremeyen Atletico Madrid, şeytanın bacağını kırmayı başardı.
ELENMESİNE RAĞMEN TARİHE GEÇTİ
Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine rağmen yine tarihe geçmeyi başaran Ronaldo, 15909 dakikayla Iker Casillas'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla süre alan oyuncu oldu.
16 YIL SONRA İLK KEZ…
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e elenen Manchester United, bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda hüsrana uğradı.
İngiliz devinin Premier Lig, FA Kupası ve Lig Kupası'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'ne de veda etmesi ile beraber Cristiano Ronaldo, GOAL'ün derlediği habere göre 16 yıl sonra kariyerinde ilk kez bir sezonu kupa almadan tamamlayacak.
Son olarak 2004-05'te yine Manchester United ile bir kupa kaldıramayan Portekizli oyuncu, bundan sonraki 16 sezonda Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları ile tam 32 kupa kazanmıştı.
Manchester United da 5 sezondur herhangi bir kupa kazanamıyor. Ayrıca Ronaldo, son 3 sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmiş oldu.