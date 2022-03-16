İspanyol teknik adamın Barcelona'yı çok iyi analiz ettiğini belirten Gün, şunları söyledi: "Domenec Torrent, Barcelona'yı çok iyi, derinlemesine inceledi. Biz normalde beraberlik kutlamayı sevmeyiz, çünkü bu bizim DNA'mızda yok ama çok iyi bir sonuçtu. Kerem çok iyi bir sezon geçirdi ve en iyi oyuncularımızdan biri oldu. Çok genç, gelişmekte olan bir oyuncu ve birçok kulüpten ona çok ilgi olduğunu biliyoruz. Ama uzun vadeli bir sözleşme imzaladık ve göreceğiz. Şimdilik çok erken ama iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga ekipleri şimdiden ilgilerini dile getirdi."