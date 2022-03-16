Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon ligde iyi günler geçirmeyen Galatasaray, Barcelona maçı öncesi ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek moral depoladı.
G.SARAY BARCELONA MAÇINDA STAD FULL OLACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup bir şekilde ilerleyen Galatasaray, perşembe günü evinde Barcelona'yı konuk edecek. Dolu tribünlere karşı oynayacak olan Galatasaray'da tüm camia bu maça odaklanmış durumda.
KEREM SCOUTLARI BÜYÜLEDİ
Galatasaray'da bu sezona damga vuran isim olan Kerem Aktürkoğlu ise derbide 2 gol atarak kendisini izlemeye gelen scoutları resmen büyüledi. Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda Avrupa'ya gitmesi bekleniyor.
LYON SCOUTLARI DERBİYİ İZLEMEYE GELDİ
Beşiktaşlı Ersin ve Rıdvan'ı izlemeye derbiye gelen Lyon cephesi, Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı. Bu sezonki çıkışı ile Avrupa'nın devlerinin radarına giren genç oyuncu, Nou Camp'taki performansı ile de seviye atladı.
TRANSFERİN İLK SIRASINA KEREM'İ YAZDILAR
Lyon'un Scout Şefi Bruno Cheyrou, önceki gün NEF Stadı'ndaki derbide Kerem'i izlerken kulübe verdiği raporda oyuncuyu transfer listesinin ilk sırasına yazdı.
İki gol attığı Beşiktaş derbisinin ardından "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ancak benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak istiyorum. Transfer tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum" diyen Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılı yönetim tok satıcıyı oynuyor.
Rıdvan Yılmaz'ı çok beğenen ve 3 milyon Euro bütçe ayıran Fransızlar, Kerem için ise 12 milyon Euro'ya kadar çıkacak.
REKOR TEKLİF BEKLİYOR
23 yaşındaki milli yıldız için 25 milyon Euro'nun altında gelecek teklifler değerlendirilmeye alınmayacak. 11 gol-9 asistle Aslan'ın yükünü çeken Kerem'den rekor bonservis bekleniyor.
BARÇA'YA BOŞ KOLTUK YOK!
Barcelona maçı için boş koltuk kalmadı. Sezon başında satılan kombinelerin ardından yönetim geçtiğimiz günlerde 6 maçlık kombine çıkarırken büyük ilgi olmuştu. Barcelona mücadelesi için satışa çıkan az sayıdaki bilet ise saniyeler içinde tükendi. Satışın yapıldığı site kilitlenirken yönetim, karaborsanın önüne geçmek için bilet devrinin yasaklandığını açıkladı.
'PREMİER LİG'DEN TEKLİFLER VAR'
G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, İspanyol gazetesi Sport'a açıklamalarda bulunurken Torrent tercihlerinden Kerem'in durumuna kadar pek çok soruya yanıt verdi.
İspanyol teknik adamın Barcelona'yı çok iyi analiz ettiğini belirten Gün, şunları söyledi: "Domenec Torrent, Barcelona'yı çok iyi, derinlemesine inceledi. Biz normalde beraberlik kutlamayı sevmeyiz, çünkü bu bizim DNA'mızda yok ama çok iyi bir sonuçtu. Kerem çok iyi bir sezon geçirdi ve en iyi oyuncularımızdan biri oldu. Çok genç, gelişmekte olan bir oyuncu ve birçok kulüpten ona çok ilgi olduğunu biliyoruz. Ama uzun vadeli bir sözleşme imzaladık ve göreceğiz. Şimdilik çok erken ama iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga ekipleri şimdiden ilgilerini dile getirdi."