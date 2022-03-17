Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray, Barcelona'ya elendi! Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının sayısı düştü
Giriş Tarihi: 17.3.2022 23:29 Son Güncelleme: 17.3.2022 23:32

Son dakika: Galatasaray, Barcelona'ya elendi! Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının sayısı düştü

AA
Son dakika: Galatasaray, Barcelona’ya elendi! Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının sayısı düştü

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Bu sonucun ardından Avrupa'da mücadele eden Türk takımı kalmezken Türk kulüpleri, 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde 3 takımla mücadele edecek.

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Sarı-kırmızılıların golünü Marcao atarken İspanyol ekibinin turu getiren gollerini ise Pedri ve Aubameyang kaydetti.

AVRUPA'DAKİ TAKIM SAYISI 4'E DÜŞTÜ!

Bu sonucun ardından Avrupa'da mücadele eden Türk takımı kalmezken Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle mart ayı itibarıyla Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı.

Elde edilen bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

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Son dakika: Galatasaray, Barcelona'ya elendi! Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının sayısı düştü
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