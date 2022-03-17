Son dakika Galatasaray haberleri: Barcelonalı futbolcular Galatasaray tribünlerini çıldırttı! Son saniyelerde Nef Stadyumu’nu karıştıran hareket…

GRUP AŞAMASINDAN İTİBAREN İLK YARIDA YEDİĞİ İLK GOL

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bu sezon grup aşamasından itibaren ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesini gole kapatamadı. Sarı-kırmızılı takım, bundan önce 6'sı grup aşaması, biri de Barcelona ile oynanan ilk maç olmak üzere toplam 7 müsabakada rakiplerinin ilk yarıda gol atmasına izin vermemişti.