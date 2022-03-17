Son dakika Galatasaray haberleri: Barcelonalı futbolcular Galatasaray tribünlerini çıldırttı! Son saniyelerde Nef Stadyumu’nu karıştıran hareket…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oldukça iyi bir görüntü çizen Galatasaray, grup aşamasını namağlup lider tamamlayarak Türkiye'yi gururlandıran bir performans yakalamıştı.
Gruptan lider çıktıktan sonra son 32 turunu es geçerek direkt olarak son 16'ya yükselen Galatasaray, Mart ayına kadar Avrupa maçı yapmadı.
Son 16 turunda Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar, İspanyol devine karşı müthiş bir direnç gösterse de turnuvaya veda etti.
Turun ilk maçında Camp Nou'da 0-0'lık sonuçla avantajlı şekilde geri dönen temsilcimiz, çeyrek final için umutlanmıştı.
Ali Sami Yen'de oynanan rövanş maçına iyi başlayan Galatasaray, Marcao'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Taraftarlarla bütünleşerek büyük bir coşku yakalayan Galatasaray'ın sevinci kısa sürdü. 37. dakikada Pedri, skoru dengeleyen golü kaydetti.
İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelenin ikinci yarısına kötü başlayan Domenec Torrent ve öğrencileri, Aubameyang'ın 2-1'i yakalayan golüyle oyundan düştü.
Maçın son anına kadar mücadele eden temsilcimiz, 2-2'yi yakalayacak golü bulamadı.
GRUP AŞAMASINDAN İTİBAREN İLK YARIDA YEDİĞİ İLK GOL
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bu sezon grup aşamasından itibaren ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesini gole kapatamadı. Sarı-kırmızılı takım, bundan önce 6'sı grup aşaması, biri de Barcelona ile oynanan ilk maç olmak üzere toplam 7 müsabakada rakiplerinin ilk yarıda gol atmasına izin vermemişti.
MARCAO'NUN İLK GOLÜ
Barcelona karşısında Galatasaray'ın golünü atan Marcao, bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havalandırdı.
Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü de geçen sezon UEFA Avrupa Ligi elemesinde Rangers ile oynanan maçta kaydetmişti.
TRİBÜNLERDEN ATILAN YABANCI MADDELER NEDENİYLE OYUN DURDU
Karşılaşmanın sonlarına doğru tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun bir süre durdu.
Maçın 86. dakikasında Barcelona'nın doğu tribünü önünde kazandığı taç atışını Jordi Alba kullanmaya giderken, tribünlerden pet şu bardakları atıldı.
Bu futbolcunun ikinci taç atışı hamlesinde de yine bulunduğu alana yabancı maddeler atılırken, hakem oyunu durdurdu.
TOPU TRİBÜNLERE ATTI
Bu sırada Jordi Alba'nın topu tribüne atmasıyla iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Hakem Barcelonalı oyuncuya sarı kart gösterirken, karşılaşmaya bir dakikalık aranın ardından devam edildi.
Bir diğer Barcelonalı oyuncu Gerard Pique ise oyundan çıkarılmasına rağmen oldukça yavaş hareket ettiği için tribünlerin tepkisini çekti.
Oyundan çıktıktan sonra da hocası Xavi ile birçok pozisyonda itirazlarda bulunan Pique, maçın dördüncü hakemi tarafından uyarıldı.