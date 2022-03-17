Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu sezon Avrupa’da ilki yaşadı! Barcelona’ya karşı Marcao’nun golüne rağmen…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de oldukça kötü bir sezon geçirmesine rağmen Avrupa'da başarılı bir dönemi geride bırakan Galatasaray, grup aşamasında adından söz ettirdi.
Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu gruptan namağlup lider çıkan Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.
İlk maçta müthiş bir savunma oyunu sergileyen sarı-kırmızılılar, rakibi Barcelona'ya şans tanımadı.
İSTANBUL'DA TALİHSİZ MAÇ
İstanbul'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Barcelona'nın ataklarına yine şans tanımadı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşu iyi değerlendiren temsilcimiz, Marcao ile golü buldu.
İlk yarıyı 1-1 beraberlikle bitiren Galatasaray, maçın ikinci yarısına kötü başladı.
Golden sonra oyundan düşen Galatasaray, beraberlik golünü bulmak için pozisyonlara girmesine rağmen skoru değiştiremedi.
BU SEZON İLK KEZ
Barcelona karşısında ilk yarıyı 1-1 beraberlikle kapatan Galatasaray, Opta'nın verilerine göre; bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir maçın ilk yarısında ilk kez gol yedi.
Maçın ikinci yarısında 2-1 geriye düşen Galatasaray, Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana ilk kez bir maçta geriye düştü.
Avrupa kupalarında çıktığı son beş eleme turunda yoluna devam edemeyen Galatasaray (vs Real Madrid, Chelsea, Lazio, Benfica & Barcelona), kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.