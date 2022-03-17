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Giriş Tarihi: 17.3.2022 22:32 Son Güncelleme: 17.3.2022 22:48

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu sezon Avrupa’da ilki yaşadı! Barcelona’ya karşı Marcao’nun golüne rağmen…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu sezon Avrupa’da ilki yaşadı! Barcelona’ya karşı Marcao’nun golüne rağmen…

Son dakika Galatasaray haberleri… UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon rüya gibi bir performans gösteren Galatasaray, grup aşamasını namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar, eşleşmenin ilk maçında golsüz beraberlik alarak avantaj yakaladı. İkinci maçta rakibi karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen geriye düşerek turnuvadan elenen temsilcimiz, Avrupa’da bu sezon ilki yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de oldukça kötü bir sezon geçirmesine rağmen Avrupa'da başarılı bir dönemi geride bırakan Galatasaray, grup aşamasında adından söz ettirdi.

Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu gruptan namağlup lider çıkan Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.

Bu süreçte Avrupa kupalarında bu sezon grup aşamasından bu yana boy gösteren 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen tek ekip Galatasaray oldu.

Bu performansını ilk Barcelona maçında da gösteren Galatasaray, çeyrek final için ümitlendi.

İlk maçta müthiş bir savunma oyunu sergileyen sarı-kırmızılılar, rakibi Barcelona'ya şans tanımadı.

Marcao ve Nelsson'un olağanüstü performansıyla birlikte karşılaşmayı 0-0'a kilitleyen temsilcimiz, tur için avantaj yakalamayı başarmıştı.

İSTANBUL'DA TALİHSİZ MAÇ

İstanbul'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Barcelona'nın ataklarına yine şans tanımadı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşu iyi değerlendiren temsilcimiz, Marcao ile golü buldu.

Ancak Galatasaray'ın golüne Barcelona hızlı yanıt verdi. 37. dakikada Pedri, Marcao ve Berkan'ı geçerek golünü atmayı başardı.

İlk yarıyı 1-1 beraberlikle bitiren Galatasaray, maçın ikinci yarısına kötü başladı.

Barcelona'da Aubameyang, ikinci yarının hemen başında takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Golden sonra oyundan düşen Galatasaray, beraberlik golünü bulmak için pozisyonlara girmesine rağmen skoru değiştiremedi.

BU SEZON İLK KEZ

Barcelona karşısında ilk yarıyı 1-1 beraberlikle kapatan Galatasaray, Opta'nın verilerine göre; bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bir maçın ilk yarısında ilk kez gol yedi.

Maçın ikinci yarısında 2-1 geriye düşen Galatasaray, Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana ilk kez bir maçta geriye düştü.

Avrupa kupalarında çıktığı son beş eleme turunda yoluna devam edemeyen Galatasaray (vs Real Madrid, Chelsea, Lazio, Benfica & Barcelona), kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu sezon Avrupa’da ilki yaşadı! Barcelona’ya karşı Marcao’nun golüne rağmen…
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