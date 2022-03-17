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Giriş Tarihi: 17.3.2022 19:18 Son Güncelleme: 17.3.2022 19:51

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final peşinde! Barcelona karşısında tek hedef galibiyet....

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final peşinde! Barcelona karşısında tek hedef galibiyet....

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, son 16 turunda Barcelona ile zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. İspanyol deviyle ilk maçta 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesinde galibiyete ulaşarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Türk futbolu açısından oldukça önemli olan karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Bu sezon Süper Lig'deki performansının aksine UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, lider tamamladığı grubunun ardından son 16 turunda Barcelona ile eşleşti.

Zorlu eşleşmenin ilk ayağında Camp Nou'da rakibiyle 0-0 berabere kalan temsilcimiz, Nef Stadyumu'nda 20.45'te başlayan maçta Barcelona'yı eleyerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Galatasaray taraftarlarının hınca hınç dolduracağı Nef Stadyumu'nda yeni bir hikaye yazmak isteyen Domenec Torrent ve öğrencilerinin tek hedefi galibiyet. 20.45'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Inaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.

BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang.

BARCELONA İLE 10. RANDEVU

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final peşinde! Barcelona karşısında tek hedef galibiyet....
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