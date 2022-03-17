Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final peşinde! Barcelona karşısında tek hedef galibiyet....

Son dakika haberleri... Bu sezon Süper Lig'deki performansının aksine UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, lider tamamladığı grubunun ardından son 16 turunda Barcelona ile eşleşti.
Zorlu eşleşmenin ilk ayağında Camp Nou'da rakibiyle 0-0 berabere kalan temsilcimiz, Nef Stadyumu'nda 20.45'te başlayan maçta Barcelona'yı eleyerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Galatasaray taraftarlarının hınca hınç dolduracağı Nef Stadyumu'nda yeni bir hikaye yazmak isteyen Domenec Torrent ve öğrencilerinin tek hedefi galibiyet. 20.45'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Inaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.
BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang.
BARCELONA İLE 10. RANDEVU
Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.