Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final peşinde! Barcelona karşısında tek hedef galibiyet....

BARCELONA İLE 10. RANDEVU

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.