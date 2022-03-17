Son dakika: Usta yazardan çarpıcı sözler: "Barcelona maçının kilidi..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek olan Galatasaray'da Torrent'in muhtemel 11'i belli oldu. İlk maçta Galatasaray'ın gösterdiği savunma performansı alkış toplarken, bu maçta da aynı taktikle çıkması bekleniyor.
Barça maçında hangi faktörler maçın kaderi olacak? G.Saray'ın taktiği nasıl olacak? SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk, maç öncesi çok çarpıcı analizler kaleme aldı. İşte değerlendirmeler...
BÜLENT TİMURLENK: "XAVİ VE ADAMLARININ AĞZINDA EKŞİ BİR TAT BIRAKTILAR"
Barcelona'ya kurada Galatasaray çıktığında İspanyol medyası ve Katalan kulübünün büyük bir çoğunluğu için Torrent'in takımı 'şeker gibiydi'. Camp Nou'da yaptıkları savunmayla Xavi ve adamlarının ağzında ekşi bir tat bıraktılar. Bu akşam 52 bin taraftarla o tadı Urfa acısına çevirmek için mücadele edecekler.
"İLK MAÇI ÇOK FARKLI KAZANIRLAR DİYENLER..."
Xavi, ilk maçtan önce Galatasaray'ın ligindeki durumuna aldanılmaması gerektiğini söylerken, rakiplerini 4'er golle mağlup edip Napoli'yi de dörtleyen Barcelona için 'İlk maçı çok farklı kazanır, rövanşı El Clasico öncesinde formalite maçına çevirir' diyenler çoğunluktaydı.
"İSPANYA MANŞETLERİNDE İKİ KELİME VAR: İSTANBUL'DA FİNAL
Xavi, takımının özellikle ilk yarıda topu hızlı dolaştırmadığını, oyuna hakim olmalarına rağmen Nelsson ve Marcao'nun arasını açacak, dengesizlik yaratacak pas ritmini yakalayamadıklarını ifade etti. Elbette buna Pena'nın 4 kurtarışını da eklemek lazım. 4 gol atıp kazandıkları Osasuna maçının ardından manşetlerde elbette ki El Clasico değil iki kelime var: İstanbul'da final.
DERBİ GÖZDAĞI VERDİ
Katalanların hedefi Avrupa Ligi'ni kazanıp müzelerinde olmayan bu kupayı ilk kez kazanmak, Süper Kupa finaline aday olmak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kuralarına 1. torbadan katılmayı elde etmek. Aynı hedefler elbette ki G.Saray için de geçerli.
BARCELONA'NIN 11'İ NASIL OLACAK?
Barcelona'da kaleci ve defans hattında bir değişiklik olmaz. Busquets ilk 11'de başlar. Osasuna maçında dinlendirilen De Jong kesin 11'de. Forvet hattı ise solda Ferran Torres, sağda Dembele en uçta ise Aubemeyang olacak.
1700 Barcelona taraftarı için bilet ayrıldı ve fiyatı 11 Euro. Barcelona geceyi İstanbul'da geçirip cuma günü Barcelona'ya döndükten sonra bir idman yapıp pazar günü Real Madrid deplasmanında sahaya çıkacak.
G.Saray'ın Camp Nou'daki golsüz beraberliğin ardından Beşiktaş derbisindeki ilk 45 dakikalık oyunu elbette Barcelona için gözdağı oldu. İspanya'da manşetler taraftarın yaratacağı atmosferin üzerine kurulu. Ancak bu akşam 52 bin kişinin kaçı taraftar, kaçı seyirci, ne kadarı turist göreceğiz.
MANŞETLER HARRY POTTER
'Harry Potter' 7 gündür İspanya'da gündemde. Adını bu ülkenin futbolseverlerine ezberletti ama bu akşam Galatasaray, Barcelona'yı onun marifetiyle elerse tüm dünya Kerem'i tanımış olacak.
G.Saray ilk maçta olduğu gibi geçiş oyunuyla gol arayacak. Marsilya da topa yüzde 60'ın üzerinde sahip olan bir takımdı ancak İstanbul'da kalesinde 4 gol gördü. Elbette Barça kadrosu daha kaliteli. Ancak İspanyolların dediği gibi, İstanbul'daki finali kimin kazanacağı takım oyunu kadar bireysel performanslarda da saklı. Mohamed'in derbideki performansına Pena'nın Camp Nou'daki performansının devamı gerekiyor.
AYAKTA KALMAK ŞART
İlk maçı iyi oynayan ama derbide oyuna girdikten sonra varlık gösteremeyen Boey'in de Barcelona'nın sol kanadını iyi savunması lazım. Derbide 70'den sonraki enerji kaybını Barcelona karşısında yaşamamaları gerekiyor. Bu kolay değil ve bence maçın kilidi bu.
7 gündeki üçüncü maçta 90 dakika ayakta kalabilmek olmazsa olmaz. Çünkü Beşiktaş derbisinde de gördük ki kenardan gelen oyuncular, G.Saray'ın bırakın coşkusuna ortak olmayı düğün evini cenaze evine çevirebilecek kapasitedeler.