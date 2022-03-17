Son dakika: Usta yazardan çarpıcı sözler: "Barcelona maçının kilidi..."

BÜLENT TİMURLENK: "XAVİ VE ADAMLARININ AĞZINDA EKŞİ BİR TAT BIRAKTILAR"

Barcelona'ya kurada Galatasaray çıktığında İspanyol medyası ve Katalan kulübünün büyük bir çoğunluğu için Torrent'in takımı 'şeker gibiydi'. Camp Nou'da yaptıkları savunmayla Xavi ve adamlarının ağzında ekşi bir tat bıraktılar. Bu akşam 52 bin taraftarla o tadı Urfa acısına çevirmek için mücadele edecekler.